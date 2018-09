Daniel Elbittar revelará “El Secreto de Selena”

Mañana a las 21:00 horas por la señal de TNT será el estreno de la serie “El Secreto de Selena”, proyecto basado en el libro del mismo nombre que presentó en 1997 la periodista María Celeste Arrarás —quien también funge como productora—. Este proyecto realizado por BTF Media, tiene como protagonistas a Maya Zapata como Selena, Damayanti Quintanar como Yolanda Saldívar y a Sofía Lama como María Celeste, y en el elenco también destacan figuras como Eduardo Santamarina, Daniel Elbittar, entre otros.

En entrevista, Daniel habla de este proyecto; él da vida a Chris Pérez, viudo de Selena: “La serie tuvo cuatro meses intensos de rodaje; se filmó en la Ciudad de México y se estará viendo por varias plataformas, iniciando con TNT”.

“Estoy contentísimo de que luego de cuatro meses de filmación, ya tenemos los 13 episodios. A mí me toca ser el protagonista de la historia de amor de Selena; interpretar a Chris Pérez, quien fue su esposo. Fue un gran reto para mí, con una caracterización importante, ya vimos el primer capítulo y superó mis expectativas; estoy seguro que a la gente le va a encantar”, agrega.

Sobre la preparación de su personaje, Daniel comparte que tuvo que hacer un trabajo de investigación, “quise contactar a Chris Pérez, pero no tuve una respuesta de él. Pero me metí en todos sus videos, fotos y entrevistas; fue muy padre el trabajo de caracterización, de vestuario, de todo lo que sucedió en la vida de Selena. Este fue un trabajo bien bonito que me sacó de mi zona de confort, me hicieron chinos en el cabello, un permanente por cuatro meses; para lograr el largo del cabello me pusieron extensiones, subí como 10 kilos de peso, tuve que mejorar mi manera de tocar la guitarra”.

No es una bioserie

“Una de las cosas más importantes de esta serie, es que se van a contar datos que la gente no sabe de la vida de Selena, conjuntamente con revivir los momentos más importantes de su legado. Mientras hacemos flashbacks de lo que ella vivió y de sus mejores momentos históricos de su carrera, también estamos conociendo una historia inédita a partir de su muerte”.

Daniel comparte que podrá conocerse más de los otros personajes alrededor de la cantante y lo que pasó con su familia después de su muerte. “Hay muchos comentarios en redes sociales que dicen que se humaniza a Yolanda Saldívar, pero no es así, se cuenta la realidad por María Celeste, porque después del deceso de Selena hizo un proceso de investigación donde entrevistó a todos los protagonistas de la vida de la cantante, incluyendo a la policía”.

Su carrera en la música

Además de la actuación, Daniel está involucrado en la música. En abril estrenó su sencillo “¿Qué es el amor?”, a dueto con Chino y Espinoza Paz; el video está por llegar a 15 millones de vistas. La canción es una fusión de pop con música urbana y regional. También está por presentar, en octubre, su nuevo single “Estoy vivo”, que será una colaboración con Samo —ex integrante de Camila— y Messiah, uno de los pioneros del trap.

“Es una canción romántica, pero urbana que también tiene sus toques de calle; estoy con mucha expectativa de que ya salga en la primera semana de octubre. Estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho”, finaliza.