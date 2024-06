A 10 años de cumplirse la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, se ha presentado una serie documental en la que se presenta un análisis del caso a través de entrevistas de padres, madres, supervivientes y políticos, quienes algunos por primera vez, dan su testimonio de lo ocurrido.



La serie documental que tiene por nombre “Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado" tuvo su primera pasada en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición 39, por parte de la plataforma Max, que pronto anunciará su fecha de lanzamiento.

Recordemos que los hechos ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, con la desaparición de tres camiones que trasladaban a más de 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.



"Me cayó como un regalo hacer este tema que forma parte de México, conectamos con esa historia de padres y esa lucha de año, que es preciosa, pero a la vez dura, para contar algo importante y que el mundo viera la injusticia que se está haciendo en contra de ellos", dice su realizador Jose Ortiz.



La serie de cinco episodios retoma videos de archivo y del viaje que los propios padres hicieron a la Ciudad de México, así como entrevistas a gente como Miguel Ángel Osorio Chong, quien durante la desaparición fungía como secretario de Gobernación.



José es español, pero eso no fue impedimento para contar algo de lo que ya tenía conocimiento desde hacía tiempo.



Alejandro Turner, productor de la serie y Director de Producciones no Guionadas en Warner Bros. Discovery, señala que esa característica concedió cierta lejanía con el tema.



"No es que fuéramos a buscar a propósito a un director español, pero sí a esta (compañía) productor, pero me parece que termina por tener una mirada fresca sobre el tema, sin prejuicios, más allá de que es un tema conocido en todo el mundo, creo ha hecho un proceso de investigación de descubrimiento para varios nosotros, de los detalles que no conocíamos y que se fueron revelando en la investigación", considera.



"Incluso a la hora de abordar a los padres, de relacionarse con todos los entrevistados, no es alguien que esté sospechado de estar jugando algún tipo de cuestión interna o interés político. Si bien no fue algo intencional (tenerlo), terminó siendo algo muy positivo", agrega Turner.



"Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado" fueron dos años de trabajo desde el proceso de investigación y encuentro de quienes aparecerían. Inicialmente se tenían contemplados sólo cuatro episodios, pero ante la avalancha de información, se sumó uno más.



"Son 10 años del hecho y eso fue justo lo que tratamos de trasladar a esta historia, todos los hechos hasta el día de hoy", subraya Eva Barrera, directora de Programación de Warner Bros Discovery.



