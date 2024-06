Evanescence y Scorpions abren el 20 aniversario del Rock in Rio Lisboa

Este sábado, el festival Rock in Rio Lisboa comenzó su décima edición en Portugal, celebrando también sus 20 años en el país. Los dos primeros días agotaron todas las entradas y Evanescence y Scorpions fueron los encargados de abrir el escenario principal.

De acuerdo con la organización, 80 mil personas asistieron a la primera de las cuatro jornadas del evento , que se celebra los días sábado, domingo y los próximos 22 y 23 de junio, por primera vez en el Parque Tejo, una extensa área verde a orillas del río Tajo.

La gran mayoría de los asistentes se congregaron frente al Escenario Mundo, el punto de encuentro para las grandes bandas rockeras de la noche.

Evanescence, vitoreada constantemente por el público y cuando todavía quedaban algunos rayos de sol sobre la capital portuguesa, interpretó canciones como 'Made of Stone', 'Going Under', 'Taking Over Me' y 'Yeah Right' en un concierto que duró poco más de una hora.

La vocalista principal de la banda, Amy Lee, no dudó en declararle su amor al público, que coreó muchas de sus canciones, e incluso le dedicó algunas palabras en portugués.

Ya de noche cerrada, una marea de luces provenientes de los móviles de los asistentes se encargó de dar la bienvenida a Scorpions, que abrió su repertorio con 'Coming Home'.

'Gas In The Tank', 'Still Loving You' y 'The Zoo' fueron otras de las elecciones de la banda, que ofreció varios solos de guitarra y la imagen de su vocalista, Klaus Meine, con una bandera de Portugal sobre los hombros durante varios minutos.

El veterano grupo de origen alemán levantó pasiones entre el público, entre los que había fanáticos que solo habían comprado entrada de un día, valorada en 84 euros (unos 90 dólares), para verlos. Ese era el caso de Pedro Moreno, un rockero llegado desde Évora (unos 130 kilómetros al este de Lisboa).

En declaraciones a EFE, explicó que esta es su primera vez en un Rock in Rio y que le gustó el cartel, aunque agradece haber reservado con tiempo el hotel donde se hospedará, ya que los hoteles en Lisboa tienen precios muy altos.

TAMBIÉN LEE: Series y películas que debes ver si te gustó Bridgerton

Más alejada se encuentra Silvia Mascarenhas, de 20 años y recién llegada de Madeira, que contrastaba entre el público por llevar una sudadera de la cantante Taylor Swift.

"Vine más por Ed Sheeran, pero aprovechamos que es fin de semana para venir este sábado también. Nos está gustando mucho", afirmó la joven, que intenta viajar a la capital cada vez que se organizan eventos de este tipo.

La décima edición del Rock in Rio Lisboa, que se celebra cada dos años, dispone de tres escenarios, por donde pasarán en los próximos días figuras de la talla de Ed Sheeran, Doja Cat, Camila Cabello, Macklemore, Jonas Brothers y Lukas Graham.

El panorama español quedará representado por Íñigo Quintero, que actuará este domingo, y por Aitana, que cantará el próximo fin de semana.

Además de la oferta musical, los asistentes pueden disfrutar de múltiples puestos de comida, una noria e incluso una tirolina, que pasa justo por delante del palco principal.

YC