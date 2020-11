Dani Martín hace lo que le dé la gana

Con una trayectoria de 20 años, Dani Martín construye camino en la música con bases muy sólidas y una libertad creativa que le abre el panorama para colaborar con Joaquín Sabina, pero también con Camilo, o amigos de su generación como Juanes y Alejandro Sanz; así también experimentando con sentimientos y emociones a través de los sonidos clásicos y actuales, tal como el título de su disco reciente lo indica -“Lo que me dé la gana”- el músico toma sus decisiones con convicción.

“Cuando acabé de grabar el disco, el permiso que me había dado a la hora de trabajar en tantos registros musicales, fue lo que me dio el título del álbum, fue como ¡wow! Creo que me quité todos los corsés, creo que me di el permiso de hacer un viaje real por todo lo que me emociona cuando hago música y me he permitido que eso esté dentro del disco”, comparte en entrevista. Incluso el arte del material, también se relaciona con esta nueva etapa que vive en la música donde se deshace de prejuicios.

El álbum, que se estrenó el 16 de octubre, ya es Disco de Oro en España. Y a propósito de la pandemia, el músico ha tenido que aplazar sus presentaciones para darle promoción a dicha placa.

Por esa razón, en la Ciudad de México realizará una show el próximo 21 de septiembre del 2021. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster. No descarta que también pueda presentarse en plazas como Guadalajara y Monterrey.

“Avioncito de papel” es uno de los recientes sencillos de Dani, canción en la que participa con Camilo, de quien explica, es su amigo desde hace tiempo y se dio la oportunidad de traerlo a su género, algo distinto del universo en el que se desenvuelve el colombiano. “Estas han sido colaboraciones que se han ido sumando y que han ido llegando de una manera muy bonita y hacen al disco más rico todavía”.

Un proceso creativo en orden

Sobre cómo Dani Martín desarrolla su música, explica que siempre se tiene la concepción de que el músico crea con whisky en mano dando vueltas por su casa, leyendo libros, pero la realidad es muy distinta. “Yo empiezo a las 11:00 de la mañana, estoy hasta las 14:00 horas, luego como y sigo hasta las 18:00 y espero que la inspiración me pille trabajando siempre. En mi casa tengo un estudio, o de repente viajo y me junto con gente a la que admiro y que ha hecho discos que me han gustado, o que han estado en composiciones que me han generado algo al escucharlas. Paso por México, Colombia, Argentina, Estados Unidos o por Inglaterra, voy quedando con gente y regreso a casa con un montón de canciones”.

JL