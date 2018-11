Damien Rice y el arte de componer

La promesa es que no será un concierto más en el Teatro Diana. Es la filosofía de Damien Rice, músico irlandés de larga inspiración y capaz de crear una conexión instantánea con los espectadores, alista una cita que promete ser memorable con los tapatíos. La intención, más que ofrecer un recital, es enamorar a los espectadores con su propuesta folk, bordeando los senderos del romance y los suspiros.

Para muchos un nombre nuevo, pero quienes están atentos al mundo del pop europeo, saben que Damien es reconocido por sus bien logrados experimentos líricos. Hablamos de un hombre que no va detrás del “hit” del momento, aunque lo cierto es que ha logrado una y otra vez con éxitos de la talla de “I Don’t Want to Change You”, “The Blowers Daughter”, “Delicate” y “9 Crimes”, éste último que apareció en la cinta animada “Shrek Tercero”.

En entrevista con este medio, revela su sentir de llegar a Guadalajara por primera vez y cuáles son los proyectos que se encuentran en su agenda inmediata, así como su crecimiento en el campo de la composición en los últimos años.

-Tomas tiempo entre cada uno de sus discos. Han pasado cuatro años desde que lanzaste “My Favourite Faded Fantasy”, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Estará en “10 Days to Barcelona”? (un nuevo proyecto que ya anunció)

-Hoy por hoy puedo adelantar que estoy trabajando en una nueva canción que tratará sobre Berta Cáceres, la activista de derechos humanos que fue asesinada en Honduras.

-Compartiste una nueva canción en Instagram el último mes (“With the Moon”), ¿qué es lo que te inspira a componer?

-Es muy similiar a comer. Tomo algunas cosas del mundo que siento que necesitan decirse o expresarse de alguna manera especial, así que escribir es algo que hago todos los días. De una manera metafórica, escribir es como ir al baño para mí (risas).

-¿Cuándo aprendiste a componer?

-Creo que todavía estoy aprendiendo. Encontrar tu propia voz debajo de todo el ruido que hay en tu mente toma tiempo.

-A partir de que comienzas tu carrera, ¿qué ha cambiado en tu proceso creativo?

-Soy más feliz y tranquilo en estos días. Estoy más interesado en los placeres de la vida y no tanto en el dolor. Ambos pueden ser adictivos, pero creo que elegí bien. Elegí ser feliz.

-Colaboraste el podcast “War Child”. También trabajaste en otras campañas sociales y este mes y el próximo estarás en México y Estados Unidos, ambos países con fronteras con mucha presencia de inmigrantes. ¿Piensas en abordar este problema en tu música?

-Además de la canción para Berta Cáceres, estaré haciendo algo por el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que espero presentar el 10 de diciembre.

-¿Cuál es tu experiencia cuando estás sobre el escenario?

-Es uno de los lugares en los que me siento más cómodo en el mundo. Perderte allí compartiendo música es hermoso.

-¿Qué nos puedes adelantar de lo que presentarás en en Teatro Diana de Guadalajara?

-Los set list no son cosas con las que suelo trabajar. Prefiero llegar al escenario y ver qué es lo que me dice el momento, el ambiente. Tengo en mente algunas nuevas canciones que seguro se asomarán en el show, pero al final el concierto se irá armando sobre la marcha.