A poco más de una semana de que se difundiera en redes sociales un video en el que el Dalai Lama besa a un niño en la boca y además le pide que "chupe" su lengua, la periodista Paola Rojas emitió su opinión sobre este hecho que calificó como reprobable.

Por medio de su cuenta de TikTok, la periodista señaló que sus seguidores le pidieron que diera su opinión sobre el hecho, mismo que nombró: abuso.

"Además, es particularmente grave por tratarse de un líder religioso y es que cuando se involucra la religión, hablamos no solamente de admiración y de respeto sino también de devoción", mencionó.

La periodista aseguró que cuando hay devoción hacia una figura, como en este caso ocurrió con el Dalai Lama, no existen las barreras: "hay esta disposición a entregar sin límites", por lo que recordó que los líderes religiosos tienen que ser especialmente cuidados en la forma en que se aproximan a la gente y sus fieles, particularmente a los niños.

"Así que lo considero un abuso, me escandaliza", sentenció.

Paola Rojas dijo que, pese a el hecho en sí, lo que más le llamó la atención fue la respuesta que dio la oficina del Dalai Lama disculpándose con el niño y su familia: "además menciona en ese mismo comunicado que el Dalai suele hacer bromas, y si quiera sugerir que esto es una broma, me parece grave, no tiene nada de chistoso, es delicado y me parece que debe señalarse así", agregó.

El pasado 10 de abril se dio a conocer un video en el que el Dalai Lama, máximo líder religioso del budismo tibetano, Tenzin Gyatzo, fue exhibido besando a un niño en los labios durante un acto público.

El pequeño se habría acercado al líder religioso de 88 años de edad para solicitarle un abrazo, el Dalai Lama permitió que el pequeño se acercara y aproximó su cara hasta la suya. El pequeño se acercó y el Dalai Lama sujetó el mentón del menor para que le diera un beso en los labios.

Posteriormente el Dalai Lama le pide al menor que "chupe su lengua", acto que el menor no cumple, aunque sí acerca su cabeza hasta la del líder religioso.

El acto desencadenó críticas en contra del Dalai Lama Tenzin Gyatzo, cuya oficina emitió un comunicado relacionado al video en el que pide disculpas al menor y a su familia.

"Su santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos alrededor del mundo, por el daño que sus palabras hayan causado. Su santidad a menudo bromea con la gente que conoce en una forma inocente y juguetona, aún en público y ante las cámaras, Él lamenta el incidente", se lee en el comunicado.

