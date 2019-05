Cuestionan maltrato a los caballos de Pepe Aguilar

Pepe Aguilar está dando de qué hablar por un par de videos que compartió en su cuenta de Instagram en los que aparecen sus caballos luciendo figuras en el pelaje.

El cantante muestra cómo quedaron los caballos luego de este trabajo en el que uno de ellos luce un ícono de Versace y otro un calendario azteca.

Aguilar aclara que los animales no sufrieron ningún tipo de maltrato, ya que sólo se trató de un "corte de pelo".

"Para todos los comentarios preocupados por el caballo. Esto no le duele en lo absoluto ya que a ningún animal INCLUYENDO a los animales 'racionales' (o sea, a los humanos) nos duele cuando nos cortan el cabello. O sea que puedo confiadamente afirmar que NO EXISTE DOLOR CUANDO CORTAN EL PELO. Y al igual que todos los "preocupones", yo JAMÁS permitiría que lastimaran a ninguno de mis seres queridos. Y los caballos que tengo, SON MIS SERES QUERIDOS. Por lo tanto, más confianza please. Y si se puede también, más opiniones con fundamento por favor", se lee.

El barbero encargado posteó videos de su trabajo con los caballos del intérprete, en uno de ellos aparece Ángela Aguilar, quien en un momento de Instagram contó que uno de los ejemplares fue un regalo de Vicente Fernández.

A pesar de la explicación de Pepe Aguilar, algunos usuarios consideran que sí es maltrato animal además de ser algo de "mal gusto".

"Oigan Peta... por favor pongan atención aquí. Esa nacada es violencia y juntos tenemos que pararla". "Cuando los animales sufren tus vacíos emocionales". "Esto me parece sin duda lo más espantoso, horroroso y terrible", son algunos comentarios.

