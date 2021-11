Cuerpo de Octavio Ocaña es recibido en Tabasco con demandas de justicia

El cuerpo del actor Octavio Ocaña fue recibido por miles de paisanos tabasqueños que esperaban su arribo, con pancartas, en la entrada de la ciudad de Villahermosa.

El recibimiento de los restos de Octavio Ocaña, Benito en la serie de televisión "Vecinos", se dio en medio de exigencias de justicia para el actor, quien murió durante una persecución policial en el Estado de México.

El actor, que tenía 22 años de edad, será velado en un recinto privado y este lunes será sepultado luego de una misa de cuerpo presente, de acuerdo a su padre Octavio Pérez.

En una entrevista con el diario Tabasco HOY, el padre de Octavio Ocaña, aseguró que buscará que se haga justicia.

"Obviamente le tenemos que rascar para que esto no quede impune, no va a quedar impune yo me voy a encargar de eso, pero primero es acabar este ciclo, que yo esté muy tranquilo", señaló.

Además pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su intervención para que se castigue a los responsables de la muerte de su hijo, el actor de la serie "Vecinos".

"Mi hijo fue una figura pública y tabasqueño, el Presidente es tabasqueño, esperemos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, y de esto si le pido que por favor nos eche la mano. Esto no va a quedar así, todo esto fue una barbaridad", aseveró.

OA