¿Cuánto ganan los participantes de "La Casa de los Famosos México" por semana?

“La Casa de los Famosos México” en su segunda edición se ha convertido en uno de los reality shows más mediáticos de Televisa.

El domingo pasado, los televidentes fueron testigos de la eliminación de la actriz Sabine Moussier. Pero, sin lugar a dudas, fue la salida de Mariana Echeverría en la cuarta gala la que más polémica ha causado en la transmisión del programa hasta el momento.

Ha quedado evidenciado que para las celebridades, involucrarse en un show de telerrealidad puede poner en juego su reputación artística , debido a que esta modalidad no presenta ningún filtro y salen a relucir los aspectos personales que van más allá de un personaje para entretener. No hay manera de fingir todo el tiempo.

En este sentido, habría que valorar si la suma monetaria obtenida en el reality vale la pena para tomar el riesgo.

¿Cuánto ganan los habitantes de “La Casa de los Famosos”?

Es bien conocido que el ganador de “La Casa de los Famosos” podrá llevarse una suma de $4 millones de pesos. Sin embargo, esta no es la única manera en que las celebridades pueden engrosar sus billeteras.

De acuerdo con la información que Shanik concedió en una entrevista con Yordi Rosado, cada uno de los participantes mantiene un contrato con Televisa en el que se establece la suma monetaria que recibirán semanalmente.

Cuando a Shanik se le invitó al programa, ella preguntó por el costo por acceder, sin embargo, pronto le aclararon que era gratis y que, incluso, le pagarían por ello.

"Cuando me dijeron, ‘¿quieres entrar a ‘La casa de los famosos’, les dije ‘claro que sí, cuánto cuesta’, entonces me dijeron ‘no, es gratis’. Me dijeron, ‘incluso te vamos a pagar’, entonces me pagaron diferente a todos porque yo quería pagar”, señaló.

Un integrante al ser expulsado, cada semana seguirá recibiendo la mitad de esa suma monetaria por presentarse en programas relacionados para promover el show hasta su término. Esto también incluye las menciones en redes sociales.

La cifra se establece conforme a la popularidad de cada artista y a la negociación efectuada entre estos sujetos y la cadena televisiva. Esto conduce a que los sueldos no sean iguales para todos los participantes.

Aunque la mayoría de los concursantes se han mostrado reservados respecto a la información de sus pagos, a otros no les ha mortificado que el público conozca su sueldo.

En el caso de Adrián Marcelo, el youtuber confesó que aceptó participar en el programa con la condición de ser uno de los mejores pagados, por ello, se estableció una suma de $450 mil pesos para su pago semanal.

Por otro lado, Gala Montes recibe una cifra aproximada de $80 mil pesos cada semana. De acuerdo con los medios, la actriz es la participante menos pagada del reality.

Otras formas de ganar dinero

El pago semanal no es el único medio por el cual los habitantes pueden enriquecerse. Dentro de la casa se llevan a cabo dinámicas en la que se les conceden premios, además, también pueden recibir un bono de $40 mil pesos por menciones.

¿Quién es el habitante mejor pagado?

El presentador y comediante Mario Bezares recibe una cantidad semanal de $525 mil pesos, según información filtrada. Esto lo convierte en el habitante con el mejor sueldo de la casa.

