La Casa de los Famosos: Sian Chiong "escupe" en la comida y redes piden su expulsión

En la sexta semana de “La Casa de los Famosos”, el Team Tierra ha logrado mantener el liderazgo, que ahora recae en Agustín Fernández. Gracias a esto, Fernández está exento de nominaciones y de riesgo de eliminación. Sin embargo, la preferencia del público sigue inclinada hacia el cuarto Mar.

El comportamiento de algunos miembros del Team Tierra no ha logrado conectar bien con la audiencia. En particular, Sian Chiong ha atraído la atención negativa después de ser captado por las cámaras realizando una acción extremadamente desagradable.

Sian Chiong escupe en la comida

El pasado martes 27 de agosto, las cámaras en vivo de la casa registraron una conducta de Sian Chiong que ha generado gran revuelo en las redes sociales. Durante una grabación en la cocina, donde estaba acompañado por Ricardo Peralta y Agustín Fernández, Sian fue visto escupiendo en un plato de comida mientras estaba de espaldas a la cámara. La situación llevó a Agustín a comentar, riéndose: “No, no. Ese te lo comés tu”.

Reacciones en redes sociales y pedidos de expulsión

El video se viralizó rápidamente y los seguidores del programa no tardaron en expresar su indignación en redes sociales, exigiendo la expulsión inmediata de Chiong por poner en riesgo la salud de los demás participantes. Los espectadores también etiquetaron las cuentas oficiales del programa, de Televisa y de Galilea Montijo para asegurar que el incidente no pasara desapercibido.

Algunos comentarios en las redes sociales fueron: “Qué pasa, vean esto por Dios, se sale de todo juego limpio y de principios”, “¿Cómo justificará esto con el discurso de todos? ¿AM me manipuló? Es asqueroso, esto atenta contra la salud”, “Etiqueten a la mamá del Sianiciento, ahí está su bebé que tanto defiende”, “Ya no veré el programa. Ya se pasó de asqueroso Sia, Agus, Pepe y AM. Ya ni divertido es”, “Expulsión sí o sí. Es un asqueroso”. El video ya cuenta con miles de reproducciones y ha generado un gran debate.

Se espera que La Jefa tome medidas sobre la conducta de Sian Chiong, quien también ha sido criticado por su comportamiento invasivo hacia compañeras como Briggitte Bozzo y Gala Montes, quienes han mostrado incomodidad con su presencia.

