Sabine Moussier EXPLOTA contra conductores de "Hoy" por reproducir sus videos

Sabine Moussier fue invitada especial en el programa “Hoy” el miércoles 28 de agosto, donde abordó su participación en “La Casa de los Famosos México 2024”. La reconocida actriz, conocida por sus papeles de villana en telenovelas, no solo hizo una broma sobre su posible regreso al reality show en respuesta a las críticas que ha recibido en redes sociales, sino que también confrontó a los presentadores por revivir sus recientes comentarios acerca de Adrián Marcelo.

Casi al finalizar la entrevista, la producción de “Hoy” mostró un contundente mensaje de Moussier dirigido a Adrián Marcelo, el cual había sido transmitido anteriormente en las redes oficiales del programa LCDLFM. En sus declaraciones, Moussier expresó: “Qué pena, qué tristeza y qué vergüenza haber dicho que fue un honor conocerte (...) creo que gracias a tu basura y a tu falsedad lograste que esta casa fuera un asco, un chochinero, y voy a esperarme a que se termine todo esto y se termine mi contrato. Un día te voy a encontrar en la calle y no te voy a dar un beso, te voy a dar una cachetada que vas a recordar por el resto de tus días”.

 

Al regresar al estudio de “Hoy”, uno de los conductores comentó: “La villana, la villanísima Sabine”. En ese momento, Moussier interrumpió, visiblemente molesta, y expresó que consideraba una falta de respeto que la producción reprodujera sus comentarios sobre lo que planea hacer cuando se reencuentre con Adrián Marcelo fuera de la casa:

“No, a ver, perdón. Me están faltando el respeto de una manera que no se vale, que no es justo y creo que ya basta, ya basta de todo esto adentro, afuera y donde estemos, no está padre. Nos estamos violentando demasiado y después nos quejamos del mundo, caray”, comentó. A pesar de su molestia, Moussier permitió que la entrevista continuara.

En la misma entrevista, Moussier, conocida por sus papeles en “Abismo de pasión” y “El privilegio de amar”, mencionó que ha recibido numerosos comentarios negativos en redes sociales sobre su desempeño en "La Casa de los Famosos México 2024". Con tono humorístico, pidió un alto al odio: “Estoy muy contenta de estar afuera (...) el hate afuera está peor, entonces ya mejor regrésenme a la casa, que alguien me regrese porque allá al menos me estaban pagando, era un juego, pero aquí están acribillando al mundo entero”, concluyó.

