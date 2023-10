¿Cuánto cuestan los tenis que Santa Fe Klan donará a la Cruz Roja?

Santa Fe Klan ha convertido en uno de los raperos mexicanos más escuchados en país, además de seguir creciendo a pasos gigantes en la música llegando a ser escuchado en varias países de latinoamérica, además de que hace unos meses tuvo la oportunidad de acompañar al “Canelo” Álvarez en su presentación de la pelea contra Jermell Charlo.

El intérprete de “Así Soy” ha ganado una gran fortuna económica a base de esfuerzo, dedicación y disciplina, a tal grado de que hoy en día cuenta con su propia empresa. Es por eso que también puede darse sus gustos, tal como lo hizo hace poco en donde compró varios artículos de vestimenta como tenis y ropa para él y su familia.

Ángel Quezada, nombre real del artista, visitó la tienda del famoso youtuber BERTH-OH en donde vende una gran variedad de tenis y ropa de altos precios, pues muchos de esos artículos son de edición especial.

El youtuber JuanBert realiza una dinámica con diferentes famosos en la cual compran una gran cantidad de artículos, además de que al final revisan el precio para ver si logran superar la cantidad de dinero que más se ha gastado alguien en la tienda.

Esto cuestan los tenis que Santa Fe Klan donará a la Cruz Roja

Uno de los tenis que agarró cuestan 200 mil pesos, los cuales tienen ese costo tan alto debido a que son de un diseñador que trabajó con Louis Vuitton.

"Es un diseñador que se llama Virgil Abloh y se murió hace poco, tenía cáncer. Antes de morir trabajó en Louis Vuitton, entonces colaboró con Nike e hicieron estos Air Force One", explicó el youtuber.

El artista tuvo que pagar en total una cantidad de 529,830 pesos, aunque alguna de la cantidad será donada a la Cruz Roja Mexicana.

"Estamos a punto de conocer el total: 529 mil, medio millón en tenis y ropa. Pero esto que es casi el 50 por ciento se va a donar en algún momento a la Cruz Roja", dijo Berth.

Finalmente Santa Fe Klan mencionó que le gusta ayudar a las personas que más lo necesitan, por lo que decidió apoyar luego de que la Cruz Roja lo contactara.

"Me gusta apoyar a la raza en lo que se necesita, creo que me mandaron el correo los de la Cruz Roja y está chido, se me ocurrió. Y los voy a sacar en un video pronto".

