¿Cuál es el platillo mexicano favorito de Dakota Johnson?

Dakota Johnson protagonizó un espectacular regreso a México para la premiere de "Madame Web", donde brilló como estelar. Durante su estancia en el país, la actriz participó en un episodio del "Escorpión al Volante", el programa conducido por el influencer Alex “El Escorpión Dorado” Montiel.

En esta entrevista, la famosa recordada por "50 sombras de Grey" no solo compartió detalles acerca de su nuevo personaje en la esperada película, sino que también dejó entrever su profundo aprecio por las tierras mexicanas al expresar su amor por la cultura e incluso sincerarse sobre cuál es su platillo favorito.

Durante un momento del episodio, que coincidió con los festejos de San Valentín y el estreno de "Madame Web", El Escorpión reprodujo dentro de su vehículo el tema "Se Me Perdió la Cadenita", lo que causó que, tanto la invitada como algunos vendedores ambulantes que se acercaban a saludar al youtuber, comenzaran a bailar.

En medio de este animado ambiente, a Dakota se le cuestionó sobre lo que más le gustaba de visitar el país. "Me encanta la Ciudad de México. Estuve aquí el año pasado. Si no mal recuerdo, por estas fechas", detalló. Agregó que aprecia el arte que se puede ver y la gente: "La comida es increíble y me encanta salir a caminar".

En contraste con algunas otras celebridades extranjeras, la actriz manifestó su gusto por la comida picante y su gozo al ingerir el Mole. No obstante, no comparte el mismo entusiasmo por los escamoles y otros insectos habitualmente consumidos, como los chapulines. Además, se identifica también con el amor por los mazapanes y los tacos.

En cuestión de bebidas, tiene predilección por el tequila, y aseguró que México es el mejor lugar para beber las margaritas. "La última vez que estuve aquí, tomé tantas margaritas que mis labios me ardían por la cantidad de sal", agregó con una sonrisa.

