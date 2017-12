Crónicas marcianas con Luis Gerardo Méndez

Guiones para cine hay muchos. Pero guiones para cine que sean buenos, de esos no tantos. De eso está convencido Luis Gerardo Méndez, quien entre prisas y con la agenda apretada por sus compromisos en la televisión y el teatro, se toma unos segundos para reflexionar sobre la realidad que vive el Séptimo Arte mexicano. “Tuve que parar un tiempo, porque no llegaba la historia que me gustara”. Y al final llegó la trama esperada…y lo hizo desde Marte.

La charla con este medio toma a Méndez en un auténtico torbellino laboral, pues entre la serie de Netflix “Club de Cuervos” y la obra de teatro “Privacidad”, tiene el tiempo justo para promover “Camino a Marte”, largometraje que tendrá su estreno este fin de semana en la cartelera comercial, luego de un buen paso por el circuito de festivales.

“Camino a Marte” marca para Luis Gerardo el regreso a la gran pantalla, acompañado por Tessa Ia y Camila Sodi. La trama, sembrada de giros inesperados y personajes que no son lo que parecen sedujo al histrión, quien se mete en la piel de un enigmático hombre llamado “Mark”.

—¿Qué te pasó por la mente cuando terminaste de leer por primera vez el guion de “Camino a Marte”?

—Que estaba ante un personaje que estuve buscando muchos años (“Mark”), cuando leí el guion de Beto (Humberto Hinojosa, director y guionista) salté de felicidad, dije “este es”. Me gusta por la profundidad que tiene, porque te plantea más preguntas que respuestas y eso lo hace un papel muy interesante al momento de trabajarlo.

—“Mark” es un tipo que se sale de lo común, e incluso por momentos no parece ser humano. A la distancia, ¿también a ti te deja lleno de dudas sobre su naturaleza?

—Como espectador, puedo decir que no tengo y no van a tener la certeza —quienes vean la película— de quién es él. Lo ves y sientes que va en una línea muy delgada entre lo excéntrico y un loco (risas). No sabes si se golpeó la cabeza, se quedó en un viaje de drogas, tiene una condición mental especial o de plano viene de otro planeta. Dejamos todo en el aire, para que quienes la vean en el cine saquen sus conclusiones.

—Se han señalado muchos problemas que enfrenta el cine mexicano (financiamiento, distribución, exhibición), pero rara vez se habla de la abundancia de malos guiones. Tú paraste casi tres años porque no encontrabas la historia que te gustara, ¿sientes que mejoró la situación?

—Es una cuestión que tiene muchos ángulos. Sí creo que hay buenos, pero también dividiría este universo en dos: El cine nacional de autor, el que viaja por el mundo y tiene a los mexicanos en la cima tiene guiones extraordinarios.

En el comercial por otro lado…siento que nos quedamos cortos, nos vamos muchas veces a lo fácil. Sí vemos que funciona la comedia romántica, se abusa de ella. Vemos que pega “Nosotros los Nobles” y se quieren hacer arias así.

—¿Le ves una solución?

—Explorar otras ideas, otros temas, otras posibilidades de historias. Valorar más el trabajo del guionista, que se le pague mejor, se le reconozca más. Sin duda faltan buenos guiones, pero sobre todo, falta reconocer a quienes los escriben.

—Además de cine y televisión, ahora estás en teatro con “Privacidad”. ¿Cómo te sientes en escena?

—El teatro es mi laboratorio, donde puedo experimentar con cosas nuevas, donde la posibilidad de repetición también me permite explorar a profundidad cosas nuevas y profundizar en los personajes. Trato de hacerlo cando puedo, pero en los últimos años se ha vuelto muy demandante por la carga de trabajo.

¿De qué se trata?

“Emilia” (Tessa Ia) y su mejor amiga “Violeta” (Camila Sodi) deciden comenzar un viaje que las saque de la rutina y las lleve a un destino paradisiaco. Pero en el camino tienen un encuentro inesperado con un sujeto llamado “Mark” (Luis Gerardo Méndez), quien asegura que viene desde otro planeta.

Ahora él las acompaña en su camino, y las pondrá a prueba, haciendo que duden de todo aquello que daban por verdadero, y de paso les mostrará el verdadero significado del amor y la amistad.