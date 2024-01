Critics Choice Awards: ¿dónde ver las películas ganadoras?

El día de ayer se entregaron los Critics Choice Awards 2024, una serie de premios a lo mejor del cine y la televisión de acuerdo a un grupo de periodistas y críticos especializados en la materia. Muchas expectativas rumoreaban acerca de si la historia de los Globos de Oro se repetiría, con sendos triunfos de "Oppenheimer" y "Succession" en las principales categorías de cine y serie.

¿Quiénes fueron las películas ganadoras?

Los premios entregados por los "consumidores profesionales" tomaron la misma línea que los Globos de Oro. En ese sentido, "Oppenheimer" se llevó los principales premios de la noche. Con Mejor película, Mejor director, Mejores efectos visuales, Mejor montaje, Mejor conjunto actoral, Mejor fotografía, Mejor actor de reparto y Mejor banda sonora; la película de Christopher Nolan sobre el científico participante del Proyecto Manhattan en el que se diseñaría la bomba atómica se llevó la noche y se perfila como la gran favorita para llevarse la noche de los Oscar en marzo.

En esta entrega de premios, "Barbie" logró hacer la contienda frente a su principal rival, un poco más reñida. La película de Greta Gerwig se llevó Mejor diseño de vestuario, Mejor Guión original, Mejor diseño de producción y la sorpresiva Mejor canción. En la entrega de esta última condecoración sucedió el momento de la noche, ya que la reacción del interprete de la canción, Ryan Gosling, fue casi de rechazo. Su rostro fue provocador de los mejores memes de la noche.

Una de las sorpresas de la temporada de premios es "The Holdovers". La película de comedia de Alexander Payne que se acaba de estrenar en México se llevó las estatuillas de Mejor actor y Mejor actriz de Reparto. Esto dejó sin premios a Scorsesse y sus "Killers of the Flower Moon".

Por último, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" logró vencer a Miyazaki por el premio de Mejor película de animación. Además, al igual que en los Globos de oro, "Anatomy of a fall" se llevó el galardón a la Mejor película de habla no inglesa.

¿Dónde ver las películas ganadoras?

" Oppenheimer " está disponible desde $55 pesos en YouTube

" está disponible desde $55 pesos en " Barbie " se encuentra en el catálogo de HBO Max , pero también se puede en Apple TV y en Google Play Peliculas por $80 y $100 pesos respectivamente

" se encuentra en el catálogo de , pero también se puede en y en por $80 y $100 pesos respectivamente " The Holdovers " se puede ver en las principales salas de cine de Cinépolis y Cinemex

" se puede ver en las principales salas de cine de y " Anatomy of a fall " actualmente no se encuentra disponible, pero seguramente tendra se re estreno en marzo

" actualmente no se encuentra disponible, pero seguramente tendra se re estreno en marzo " Spider - Man : Across the Spider - Verse " es parte del catálogo de HBO Max , pero también puede ser comprada en Apple TV y en Google Play Películas

" - : - " es parte del catálogo de , pero también puede ser comprada en y en

