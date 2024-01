Critics Choice Awards: Reacción de Ryan Gosling ante premio se hace viral

Ken se ha transformado en el protagonista indiscutible de la reciente gala de los Critics Choice Awards al llevarse el premio a la Mejor Canción por "I'm just Ken", interpretada por Ryan Gosling en la película "Barbie".

Aunque la noche estuvo marcada por el éxito de la película de Margot Robbie, este tema compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt se destacó al superar a la gran favorita "What was I made For?" de Billie Eilish en la categoría.

Sin embargo, la victoria de Ken se vio eclipsada por la inusual reacción de Ryan Gosling al enterarse de la noticia. La cámara capturó el momento en que, lejos de expresar alegría, Gosling mostró incredulidad y disgusto al escuchar que "I'm just Ken" era la ganadora. Este gesto se volvió viral en las redes sociales, generando diversas interpretaciones.

"I'm Just Ken" interpretada por Ryan Gosling ganó como Mejor Canción en los Critics Choice Awards 2024. CORTESÍA/ Warner Bros.

Gosling no subió al escenario para recibir el premio, lo que intensificó las especulaciones sobre sus sentimientos respecto al galardón. La audiencia se dividió entre aquellos que creían que su gesto reflejaba humildad y otros que lo interpretaron como una clara señal de que no consideraba merecido el reconocimiento.

Los comentarios en redes sociales expresaron diversas opiniones, desde elogios a la sinceridad de Gosling hasta críticas por su aparente falta de entusiasmo. Algunos compararon su reacción con la sensación de sorpresa al obtener la mejor calificación en una tarea escolar.

A pesar de las polémicas, "I'm just Ken" ya ha alcanzado más de 100 millones de reproducciones en Spotify, aunque está significativamente por debajo de la canción de Billie Eilish, que cuenta con impresionantes 500 millones. La controversia en torno a la reacción de Gosling no hizo más que añadir un capítulo intrigante a la historia de este éxito musical, consolidándolo como el momento más memorable de la noche en los Critics Choice Awards.

MR