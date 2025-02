Critican a Jacques Audiard por "abandonar" a Karla Sofía Gascón

Lejos de la crítica cinematográfica, la conversación en torno a "Emilia Pérez" se ha concentrado en los individuos que crearon la obra. Después de que Karla Sofía Gascón fuese cortada de los eventos que sirven de antesala ante los Premios Oscar otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos por varios tuits que fueron altamente criticados por sus contenidos discriminatorios, Jacques Audiard se presentó en los Critics Choice Awards para recibir el premio a Mejor Película Internacional.

Días atrás, Audiard dio una entrevista para el medio Deadline en la que no se tentó el corazón para referirse al tema de Karla Sofía Gascón y su "cancelación" en redes sociales. En ella no solo aseguró que lo escrito por su protagonista en sus redes sociales era odioso sino digno de ser odiado, y aseguró que la actriz estaba en una espiral de autodestrucción que no podía detener por él mismo y que estaba lastimando a la gente a su alrededor, incluido él. Por último, sentenció que no había hablado con ella ni deseaba hacerlo.

En tan solo días y como ejemplo de la volatilidad en redes sociales, Karla Sofía Gascón sufrió el abrupto colapso de su fama. Paso de ser vitoreada por su actuación a ser apartada hasta por sus compañeros del polémico proyecto, huelga decirlo, Emilia Pérez.

Ante esto, Alejandra Musi de SUN, señala que "lo más doloroso es contemplar cómo, un director, que es quién ejerce el papel de autoridad, pero también de confianza absoluta, traicione a su protagonista. Y es que las últimas declaraciones públicas de Audiard son poco elegantes, pero sobre todo, desleales".

Así mismo, en redes sociales no ha sido bien recibidas las últimas acciones de Audiard. Quien, junto a Zoe Saldaña, co-protagonista de "Emilia Pérez" han asistido a los Critics Choice Awards con la marcada ausencia de "la verdadera Emilia". Ambos subieron al pedestal para recibir sendos premios. Audiard lo hizo como ganador del trofeo a Mejor Película Internacional y en su discurso no hizo mención de Karla Sofía, aunque hubo un agradecimiento general al cast. Mismo caso para Zoe Saldaña quien recibió el premio a Mejor actriz de reparto y olvidó el mal momento que pasa su compañera de filme.

Sin duda alguna no es posible defender lo indefendible, sin embargo, en redes sociales se critica la forma en que Karla Sofía Gascón ha sido desechada por su propio equipo de trabajo, ante el aparente temor de perder la posibilidad de conseguir premios. Aún así, con críticas por todos lados, la película sigue recibiendo reconocimientos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB