Este domingo 9 de febrero de 2025, se celebró el Super Bowl, uno de los eventos más importantes del deporte en los Estados Unidos, donde se enfrentaron los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, equipos de la National Football League (NFL). Como es habitual, una gran cantidad de celebridades se hicieron presentes para disfrutar del espectáculo, entre ellas la famosa cantante Taylor Swift, quien, sin embargo, fue recibida con abucheos por parte del público.

Un video en particular se hizo viral, mostrando el momento en que las cámaras del estadio Caesars Superdome, en Nueva Orleans, enfocaron a algunos de los famosos en las gradas. Swift asistió al Super Bowl porque su pareja, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, estaba en el partido. Al aparecer en las pantallas gigantes del estadio, el público reaccionó de manera negativa, con gritos y abucheos hacia ella. La sorpresa fue tan evidente en su rostro que generó aún más preguntas sobre el porqué de esta reacción tan negativa.

La razón detrás de este rechazo por parte de los aficionados al fútbol americano parece estar relacionada con su relación con Travis Kelce, que comenzó a principios de 2023. Desde que la pareja consolidó su vínculo, Taylor Swift ha asistido a varios partidos de los Chiefs, lo que generó una gran atención mediática. Esta cobertura, sumada al creciente interés de muchos nuevos aficionados por el deporte debido a la cantante, ha incomodado a algunos seguidores del fútbol, quienes consideran que su presencia desvíaba la atención del verdadero espectáculo: el juego en sí. Además, hay quienes opinaron que no les interesaba lo más mínimo ver lo que hacía o no la artista.

No es la primera vez que Taylor Swift experimenta rechazos por parte de los fanáticos del fútbol americano. En 2023, ella misma comentó al respecto: “Solo estoy ahí para apoyar a Travis. No sé si me muestran mucho o si eso molesta a algunos padres, Brads o Chads.” El término "Brad" o "Chad" hace referencia, según el Urban Dictionary, a estereotipos de hombres jóvenes, típicamente descritos como masculinos, seguros de sí mismos y sexualmente activos. En Argentina, se relacionaría con el concepto de "Tincho". Este comentario no fue bien recibido por algunos seguidores del deporte, quienes han manifestado su desaprobación de diversas maneras, como se evidenció en el Super Bowl 2025.

Por otro lado, este año también estuvo presente en el Super Bowl un personaje que ha generado su propia controversia: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fue la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio asiste a este evento. La relación entre Trump y Swift es conocida, ya que la cantante ha sido una crítica constante de sus políticas. De hecho, durante las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales Trump resultó reelegido, Swift expresó su apoyo a la demócrata Kamala Harris y denunció públicamente el uso de imágenes manipuladas por parte de Trump, en las que aparentemente ella lo respaldaba.

Esto podría haber influido en la reacción negativa de algunos de los asistentes al Super Bowl, especialmente si se tiene en cuenta la gran ovación que recibió Trump cuando las cámaras lo captaron en el estadio.

Con información de AP

