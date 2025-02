El día de ayer, Kendrick Lamar dio su show del medio tiempo del Super Bowl en solitario luego de que tuviese una breve participación hace unos años en el espectáculo protagonizado por Dr. Dre. La tensión estaba puesta en si el rapero de Compton se atrevería o no a ingresar a su canción ganadora de cinco Grammys "Not Like Us", una afrenta directa al músico canadiense Drake. La duda existía pues había un amago de posible demanda en caso de que la incluyera como parte de su "setlist".

Un día después podemos aclarar que no solo la incluyó, sino que organizó todo el espectáculo en torno a esta canción y su pelea con Drake. Después de haber amagado un par de veces con la melodía producida por Dj Mustard, Kendrick Lamar cerró el performance del medio tiempo con "Not Like Us".

Entonces, Kendrick Lamar rapeó algunos de los versos más hirientes en uno de los espectáculos más importantes del mundo y en el escenario más mediático de los Estados Unidos. Entre las frases líricas hizo alusión que a "Drake le gustan jóvenes" por lo que recomendó a sus amigos "esconder a sus hermanas menores". Lamar también rapeó la famosa línea sobre "la menor" en referencia a una clave musical que a su vez sirve de alusión a un abuso de menores.

¿Drake puede demandar a Kendrick Lamar por difamación?

Cabe señalar que Drake ya cuenta con una demanda dirigida a Universal Music Group en contra de la distribución de “Not Like Us”, sello discográfico que distribuye la música tanto del músico canadiense como del estadounidense. La demanda en cuestión señala que Drake está siendo acusado de ser un criminal que abusa de menores. Sin embargo, la situación pone en crisis la situación de la libertad de expresión. En ese sentido, Bill Ogden, abogado entrevistado por el medio LADbible en Estados Unidos, señaló que la ventaja la lleva la persona que denuncia la difamación.

No obstante, el abogado considera que Drake no hará un nuevo movimiento más en contra de Lamar, al menos desde la vía legal. La razón de señalar a la disquera sería por el temor a que el público considere esta medida como una derrota en la batalla de rap. Además, en esta misma batalla, Drake también dio juicios valorativos en contra de su oponente que podrían considerarse difamación, como en el momento en el que asegura que Kendrick cometió delitos de violencia doméstica.

Lo mismo considera Ben Michael, abogado de Michael & Associates Criminal Defense Attorneys, en Texas. Quien señala que Lamar ya ha llevado su polémica canción a grandes audiencias y no ve por qué la recepción debería cambiar ahora que lo hizo en el show del medio tiempo del Super Bowl.

Aún así, algunos como Gordon Hirsch, del grupo legal Hirsch Law Group, aseguran que hay un riesgo cada vez que Lamar interpreta la canción en vivo, pues las palabras escritas por el rapero son susceptibles a tomar la vía legal. Y la batalla en la corte es distinta a la lucha por canciones.

