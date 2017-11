Cristian Castro es un todoterreno

Uno de los baladistas más importantes de la música latina es Cristian Castro, y en sus tres décadas de trayectoria nunca se ha quedado quieto; siempre ha estado experimentando en diversos géneros. Ya lo hizo con la banda, la cumbia, el mariachi y hasta el metal. Y para el próximo año no será la excepción, ya que prepara el lanzamiento de tres álbumes musicales.

El primero lo grabará en el mes de enero del 2018; será un tributo a Juan Gabriel, producido por Eduardo Magallanes y Gustavo Farías: “Estoy súper contento, trabajando con Sony, vamos a ver qué tal escogemos el repertorio para que sea especial y con nuevos arreglos, también para que sea un aire fresco dentro de las canciones que ya son conocidas de un cantante tan inmortal como Juan Gabriel; trataremos de innovar y hacer algo que sorprenda y que sea muy agradable”, señaló en entrevista.

El segundo será de música dance, pues busca darle batalla al reggaetón. Y el tercer disco será en inglés con sonidos de pop y balada —el género en el que mayores éxitos ha tenido— para esta placa estará trabajando con Diane Warren.

“Son los proyectos del 2018 que esperemos que gusten y que enriquezcan mi carrera. Estaré dirigiendo un poco yo para saber con quién estaré grabando. Estamos haciendo talleres de composición, para hacer toda esta música que queremos presentar. Las canciones en inglés son con mi género, canciones nuevas donde estoy con compositores muy buenos. Ya no quiero hacer tantos covers, aunque el tributo a Juan Gabriel es importante, pero para mi álbum en inglés quiero llegar con canciones inéditas, será la sorpresa más grata para la gente”.

Música para todos

Cristian comenta que cierra el ciclo de este 2017 agradeciéndole a la gente que haya aceptado su reciente disco “Dicen” que, según cuenta, es una propuesta baladista que llegó justo en el momento en el que el género del reggaetón está de moda. “Me gusta la competencia, de alguna manera tienes cierta rivalidad con gente de otros géneros como el reggaetón, ambos estilos con buenas canciones y es un reto para ambos, ellos (los del urbano) ahora tienen mucho la voz del pueblo, pero siempre vamos a estar la gente medular, la espina dorsal de la música —los baladistas— la gente va a regresar siempre a nosotros”.

Regresa a la actuación

Con el canal FOX, Cristian regresará a la actuación luego de varias décadas, y es que el cantante será parte de la segunda temporada “Run Coyote Run” donde dará vida a un cantante y filmará cuatro capítulos. Las grabaciones comenzarán en diciembre en Sonora muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Cristian quiere que la gente lo identifique como alguien muy diferente a su faceta de intérprete, por lo que destaca que todavía hay cambios por hacerle a su papel, pronto dará más detalles.

“Comienzo el 13 de diciembre, voy a estar en el desierto de Sonora grabando, será un poco frío, pero va a quedar muy bonito. Obviamente me quiero lucir para que me sigan contratando y para poder hacer algo como actor que también me interesa muchísimo”. Cristian recuerda que desde hace muchos años que no actuaba, sus primeros proyectos los hizo en teatro con Silvia Pinal y Alejandra Guzmán en “Mame” o en melodramas como “Mi segunda madre”: “Desde la adolescencia que no actúo, y ojalá que guste ahora, buscaré destacar el gen de actor para que agrade mi trabajo y que siga lo más que se pueda”.

TOMA NOTA

Le cantará a Guadalajara

Este 2 de diciembre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, Cristian ofrecerá un concierto para los tapatíos, donde cantará con mariachi y vestido de charro. Sus presentaciones en la Perla Tapatía, Monterrey y Ciudad de México, también se dan en el marco de su cumpleaños, el 8 de diciembre estará celebrando 43 años de edad.

“Estoy muy ilusionado de poder llegar a Guadalajara con mariachi, voy a hacer un poco de música ranchera justamente en esta ciudad, y eso me pone muy contento, porque además quiero invitarlos a celebrar mi cumpleaños durante este mes de diciembre. Voy a cantarles canciones muy bonitas, todo el repertorio que ustedes ya conocen, como: ‘Vuélveme a querer’, ‘Nunca voy a olvidarte’, ‘No podrás’, ‘Lloviendo estrellas’; además de temas nuevos como ‘Simplemente tú’ y del nuevo disco —‘Dicen’— para que las conozcan. También cantaré un par de canciones en inglés a ver qué les parece, así como un tributo a José José y otro a Juan Gabriel”.