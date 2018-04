Cosos Cañón, sobre el tren de la comedia

Por primera vez en Guadalajara, el comediante Cosos Cañón viene para compartir su espectáculo “Todos vamos en el tren”. Para el standupero, llegar a Jalisco es una meta cumplida luego de “más de un año queriendo ir a una plaza tan importante en la comedia”, anota y agrega que “primero buscamos bares, luego un teatro más grande. Se dio con unas personas para ir al Alarife. Va muy bien la respuesta”.

Sobre el material con el que hará reír a la gente en el teatro, aclaró: “Normalmente la gente ve mis videos en redes sociales: hago monólogos característicos sobre cosas de moda, cosas virales, una rutina sobre el cumpleaños de Ruby, Lady Wu. El show en sí son monólogos de la vida, cosas cotidianas, con las que la gente se identifica”. Al hacer comedia con elementos de la vida diaria se crea una identificación con el público.

Cosos Cañón lleva ya más de un decenio como comediante. De su desarrollo profesional comentó: “Yo lo he ido desarrollando con la práctica, con el tiempo: hace doce años hacía chistes. Con el tiempo me fue gustando más el monólogo: me pasaba algo en la calle y lo platicaba. Ahorita que el stand up está muy fuerte hay muchos tipos de cursos. Hay talleres para escritura de comedia”.

El auge del género y las redes sociales han sido de gran ayuda para potenciar la carrera: “Comenzamos a hacer redes, nos ha ayudado bastante. El mercado ahí estaba: entre moda y demás se ha abierto mucho. Este año ha sido más fuerte, hemos salido más. Sí salíamos a varios Estados, pero ahorita agarró más fuerza. Estamos yendo por primera vez a muchos estados, en otros ya es la segunda, tercera vuelta.

Para efectos de la comedia, una preocupación del comediante es adaptar algunos detalles: “Claro que tropicalizamos: no es lo mismo decir algo en Monterrey y decirlo en otro lado. Por eso investigó: qué se usa, la avenida principal”. Además de Guadalajara, Cosos Cañón se presentará en Ciudad Juárez, Saltillo, Mérida, Monterrey, Querétaro y Ciudad de México en los próximos meses.

ASISTE

Noche de sonrisas

Cosos Cañón en el Teatro Alarife Martín Casillas (Prolongación Alcalde, núm. 1351), viernes 20 de abril, boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: $200 pesos general.