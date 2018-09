Corte y queda: conviértete en un experto en cine

¿Disfrutas de asistir al cine y “desmenuzar” las cintas después de salir de la sala? Sin duda, el “Curso Básico de Apreciación Cinematográfica” es para ti.

El taller está dirigido a todos los entusiastas del Séptimo Arte con o sin formación cinematográfica previa, estudiantes de Ciencias de la Comunicación y afines, así como a periodistas culturales que deseen hacerse de una plataforma de conocimientos fílmicos elementales para el desempeño de su labor periodística frente a la pantalla grande.

El curso sabatino, que inicia a partir del 22 de septiembre, será impartido por Arturo Garibay, periodista cinematográfico con dos décadas de experiencia, editor de la revista “TOPCINEMA” y colaborador de Radio Fórmula y Canal 44.

¿Cuáles son los objetivos? A través de este curso, el participante podrá apreciar el cine como arte, medio e industria, rebasando (pero no olvidando) el gusto personal tras adquirir herramientas para el análisis y la reflexión de las películas. Así mismo, el participante podrá distinguir los elementos que constituyen la imagen cinematográfica y podrá incorporarlos a su experiencia como espectador, para expresar y articular su visión, opinión y valoración de cualquier filme.

La temática del curso va desde el estudio de los elementos básicos del lenguaje cinematográfico, hasta el análisis de los géneros cinematográficos fundamentales.

Más información: solicita por WhatsApp (333 184 6788) o por correo (kinoktopus@gmail.com).

Asiste

Sede: Instalaciones de Best CO (Av. Chapultepec #15, entrada al estacionamiento por la calle General San Martín).

Fechas: Todos los sábados del 22 de septiembre al 20 de octubre.

Horario: 09:30 AM a 11:30 AM.

Duración: Cinco sesiones de 2 horas c/u (diez horas totales).

Costos: Dos mil pesos en un pago único (antes del 07 de septiembre) o dos mil 400 pesos en dos pagos de mil 200 pesos. (Primer pago antes del 07 de septiembre / segundo pago antes del 18 de septiembre).