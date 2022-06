Corona Capital 2022: ¡Se están acabando! Llueven memes por la preventa de boletos del festival

Apenas iniciado el primer día de la preventa de boletos para el Corona Capital 2022 y la mayoría de las fases ya han sido cubiertas, provocando que cientos de fans reaccionan en redes sociales con memes y comentarios hacia Ticketmaster por la alta demanda.

Y es que no es de sorprender pues, para este año, el festival de música Corona Capital se dio a la tarea de presentar en el line-up a My Chemical Romance, luego de 14 años que no pisa las tierras mexicanas. Además, completa el show principal con Arctic Monkeys y Miley Cyrus.

“Los boletos para nuestro más grande capítulo están volando”, compartieron los organizadores en redes sociales, donde confirmaron que para el pase general, la fase 3 y 4 estaban por concluir (con única disponibilidad del domingo 20 de noviembre), mientras que los boletos Comfort Pass aún tenía algunas entradas para los tres días. Finalmente, el Citibanamex Plus sólo tendría disponible el domingo y con últimos boletos en fase 3 y 4, que llegan a costar hasta cuatro mil pesos.

Las fases de boletos para el Corona Capital 2022. ESPECIAL

Tras este anuncio, hecho alrededor de las 13:00 horas de este lunes, cientos de internautas reaccionaron al respecto con comentarios como la compra “accidental” de una gran cantidad de boletos para revenderlos, o bien, sobre estrategias para conseguir una entrada, al precio que sea. Incluso, algunos criticaron la larga fila que tuvieron que esperar para poder comprarlo.

Los memes del Corona Capital 2022

Por la ineficacia de Ticketmaster, voy a esperar a que una pareja tóxica se pelee y revenda sus boletos del #CoronaCapital a precio justo. pic.twitter.com/UirRQRgARy — Soy el BC (@RobertBC81) June 13, 2022

Por error me metí en la página de Ticketmaster, hice fila virtual y compré 40 boletos para el corona capital, pensando que eran para el festival del mollete Sanborns. Están a la venta en $20,000 c/u.



Si no van a comprar, favor de no ofender�� — ErnestoTell (@ErnestoTell) June 13, 2022

yo después de que compré los boletos del corona capital solo para ver a my chemical romance pic.twitter.com/rC2NMyqEuj — carmen�� mcr viene a mexico (@lucidparade) June 9, 2022

yo haciendo este meme en la fila virtual del corona capital pic.twitter.com/8WRGJrcVSA — hadita tamagotchi �� (@pika_chuwu) June 13, 2022

Mi mamá: "quien chingados vendió el refri?”

Yo hasta enfrente viendo a Miley Cyrus en el Corona Capital: pic.twitter.com/RMJrqwjWIh — Luis Diaz (@Chupon50) June 13, 2022

- ¡Lo logré! ¡Lugar 11325 en la fila virtual para los boletos del Corona capital y solo tuve que faltar 4 días al trabajo! pic.twitter.com/SKHpVjhi4U — Simpsonito (@SimpsonitoMX) June 13, 2022

Yo en el corona capital después de vender mi casa. pic.twitter.com/xciFOkOBRU — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) June 9, 2022

— Señor, ¿Por qué esperó hasta última hora para tramitar su constancia de situación fiscal?

— ¿Constancia? ¿Qué no es la fila para los boletos del Corona Capital? pic.twitter.com/riPHkGsm0x — Simpsonito (@SimpsonitoMX) June 8, 2022

Corona Capital 2022: Bandas

Luego de varios carteles filtrados en redes sociales con una variedad de bandas de todo tipo, el Corona Capital reveló los grupos oficiales que se presentarán en los tres días de show, confirmando a My Chemical Romance, una de las más esperadas en México tras su reunión. Aquí te enlistamos a todas las bandas que se presentarán en el festival.

VIERNES 18

My Chemical Romance

Alv & AJ

Andy Shauf

Big Wild

Bulow

Chai

Cigarettes After Sex

Corook

Courteeners

Cuco

Fever 333

G Flip

Hope Tala

JXDN

Kills Birds

Ls Dunes

Marina

Mitski

Taveena

Run The Jewels

Two Door Cinema Club

Underscores

Viagra Boys Wallows White Lies

SÁBADO 19

Arctic Monkeys

Paramore

Yeah Yeah Yeahs

Anna of the Morth

Beasadoobee

Beach Bunny

Beak

Benny Sings

Black Midi

Bob Moses

Bright Eyes

Courrent Joys

Empress of

Foals

Ibeyu

Inhaler

Jamie XX

Jordy

Kavinsky

Liam Gallagher

Mac Ayres

Remi Wolf

Sevdaliza

Spoon

Surf Mesa

The altons

The Kooks

X Ambassadors

DOMINGO 20

Miley Cyrus

Lil Nas X

The 1975

Amber Mark

Andrew Bird

Ashe

Betty Who

Brian Wilson

Cory Wong

Everything Everything

Father John Misty

Girl in red

Idles

Lilysthatyou

Madeon

Men i Trust

MO

Mura Masa

Phoebe Bridgers

Sad Nigth Dynamite

Sofia Valdés

Spacey Jane

Surf Curse

The Church

The Jungle Giants

Corona Capital 2022: Dónde y cuándo es el festival de música

Los tres días de música se celebrarán en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el 18, 19 y 20 de noviembre del 2022.

