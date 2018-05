Concursante de Mexicana Universal denuncia discriminación

Lupita Valero, concursante guerrerense de Mexicana Universal denunció que ha sufrido discriminación por su trabajo de mesera y por su nivel socioeconómico.

Lupita respondió la pregunta de uno de los jueces sobre un comentario que leyó en redes sociales.

"Mi querida representante de Guerrero, la pregunta va para ti, pero se la voy a dedicar a un pobrecito mequetrefe del que tuve la mala suerte de leer un comentario que me indignó bastante.

Entonces, te hago la pregunta con todo mi corazón, porque sé que vas a responder perfectamente a esa clase de gentuza", comentó el juez a Valero, quien ha pagado sus estudios trabajando como mesera, "¿has sentido discriminación por tener este oficio?".

A lo que la concursante respondió:

"Me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superior a mí. Leí un comentario donde decía 'todas se ven muy guapas, pero a la de Guerrero se le notan los huaraches desde lejos'. Yo quiero decirle a esa persona que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso, porque estoy orgullosa de lo que soy y de dónde vengo", respondió entre aplausos de los jueves y del público.

