Keane regresó a Guadalajara en medio de los festejos por el lanzamiento de su primer álbum -“Hopes and Fears”-, presentado hace dos décadas.

El grupo ofreció un concierto en el Auditorio Telmex, el cual lució abarrotado y no fue para menos, pues la banda pisó tierras tapatías, por última vez en 2019, previo a la pandemia por COVID-19, por lo que esta noche fue especial para los seguidores, quienes comenzaron a llegar al inmueble zapopano con hasta dos horas de antelación, lo cual género congestionamiento vial severo en algunas zonas de la ciudad.

Poco después de las 21:00 horas, el concierto empezó cuando el grupo salió al escenario y motivados por su presentación en la Perla Tapatía, iniciaron con el tema “Can’t Stop Now”; acto seguido, saludaron a sus fans a quienes llamaron “nuestros amigos y nuestras amigas en Guadalajara”.

Tras ello, dieron paso a “Silenced By The Night” y el vocalista, Tom Chaplin, pidió las palmas al público; posteriormente, interpretaron “Bend and Break” y “Your Eyes Open”. Siguieron con “Nothing in My Way”, uno de los éxitos más coreados de la noche y el cual arrancó los aplausos.

Con “The Way I Feel”, los fans acompañaron con palmas al grupo; mientras que en “Sunshine” fueron las luces encendidas de los celulares las que se sumaron al espectáculo.

Tras ello y para dar paso a “You are Young”, el vocalista de la banda le pidió al público acompañarlos con parte del coro.

Llegó el momento de “Everybody’s Changing”, uno de los éxitos más populares de Keane, el cual fue el más coreado y acompañado por los fans; incluso, pidieron con un “canta conmigo, Guadalajara”, sumarse al coro y al final, se llevaron más aplausos.

Con “On a Day Like Today”, los asistentes alcanzaron ánimos melancólicos, entonando el éxito con las luces encendidas de sus celulares; después, la melancolía siguió con “Perfect Symmetry”, la cual fue acompañada por un video proyectado con la letra de la canción animada, mismo caso que en “Spiralling”, aunque este éxito contó con un espectáculo de figuras en 3D.

Siguió el turno de “Is It Any Wonder?”, éxito que incluye melodías más rockeras y con ello dejaron de lado la melancolía del grupo, aunque con “She Has No Time”, regresaron las luces encendidas y al concluirla, Chaplin se dio tiempo de interactuar con los fans tapatíos.

Con “This Is the Last Time”, los ánimos se encendieron aún más, ya que los fans corearon como pocas veces el éxito de su álbum debut: “Hopes and Fears”. Con “Crystal Ball”, la agrupación británica se llevó miles de aplausos de los asistentes.

Chaplin tomó el micrófono una vez más para recordar que el concierto de ayer fue su cuarta ocasión en Guadalajara, la cual consideró como la más especial, al celebrar el aniversario 20 de su álbum debut “Hopes and Fears”, lanzado en 2004. Por ello, Chaplin y el grupo entonaron “Somewhere Only We Know” como dedicatoria a los fans de Guadalajara, dejando que incluso cantaran solos gran parte de uno de los mayores éxitos de Keane.

El concierto cerró con los temas “Strangers”, “Sovereign Light Cafe” y “Bedshaped”, cerrando así una noche emotiva para Keane y sus seguidores.

