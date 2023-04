Todo está listo para que el festival In-Edit México aterrice en Guadalajara; se trata de la primera edición en el país, el cual se desarrollará del 28 de abril al 2 de mayo en sedes como Guanamor Teatro Studio, C3 Stage, Auditorio Telmex y la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Durante este evento, el público podrá disfrutar de una oferta de cine documental musical y conciertos imperdibles con destacadas figuras como Dante Spinetta y Joss Stone, entre otros.

En entrevista con EL INFORMADOR, el artista argentino Spinetta, quien actuará en Guanamor Teatro Studio el 28 de abril, a las 21:00 horas, señala que llegará con su gira “Funky Latin Nation Tour 2023”, en la que promociona su más reciente disco.

Lo anterior adquiere relevancia porque hace poco se dio a conocer la lista completa de las nominaciones para la 25 edición de los Premios Gardel a lo mejor de la música argentina (que se celebrarán el 16 de mayo, en Buenos Aires), y esta nueva producción de Spinetta -“Mesa dulce” (2022)- fue postulado en siete categorías, incluyendo Álbum del Año.

Lugar favorito en el mundo

En estos términos, el fundador del emblemático Illya Kuryaki & The Valderramas y mentor de los sonidos emergentes urbanos que hoy revolucionan el mercado, refiere que “es un momento muy bueno para mí; arranca el tour del nuevo disco y es en México, algo increíble después de tantos años, regreso a Guadalajara y en el marco de un festival muy importante, donde no sólo toco sino que impartiré una charla -el 29 de abril en el C3 Stage-. Creo será algo grande y estoy ansioso de llegar y compartir con toda la raza”.

Por otra parte, asegura que el impacto del disco en los Premios Gardel ha sido espectacular, “porque es un disco que, llamado ‘Mesa dulce’ (acá se dice, creo, Candy Bar), porque siento que es el mejor momento de la fiesta y, posiblemente, mi mejor momento musical después de 30 años; creo que todo fue para llegar a este instante. Es un disco que soñaba hacer hace años, deseaba que sonara así. Y me acompañaron grandes músicos, la misma banda con la que voy a Guadalajara, y será una fiesta, porque México es uno de mis lugares favoritos en el mundo”.

Seguir aprendiendo

Con tres décadas de experiencia musical y trabajo, Spinetta afirma que cuando iniciaba, en los tiempos de Illya Kuryaki & The Valderramas, “era muy joven, pero tengo algo que se mantiene, es el sueño y las ganas de hacer cosas relevantes. Deseo seguir aprendiendo y ser humilde ante la música y el sonido, continuar aprendiendo de los maestros (de antes y ahora), esa ha sido mi actitud y en ese camino, ha habido de todo: roturas de corazón, mis padres (fallecieron ambos), amigos idos; pero también cosas maravillosas: mis hijos, amores y amistades”.

En estos términos, el artista establece que “todo te va convirtiendo en lo que sos; no me quejo del camino que me ha tocado y estoy agradecido. Por eso hice este disco, es una forma de agradecer y dar mi mejor versión. En esta modalidad funky, creo, es donde más brillo. Y en mi camino, puedo hacer muchas cosas -rapear, tocar la guitarra o tocar balada-, tengo esa libertad y creo eso se relaciona con lo que pasa en la vida, es como descifrar el ritmo de tu propio corazón; qué querés hacer y a qué viniste al mundo”.

Y añade el músico: “Siempre estamos en la búsqueda, pero jamás aflojé al buscar ser mejor y dar lo mejor para la gente; en especial ahora, cuando creo que en el mundo se hace tanta música de modo superficial, por una persecución comercial, por seguir la plata. Yo voy por otro lado, quiero hacer discos que queden y que signifiquen algo para la gente. Para mí es una bendición ser parte del soundtrack de la vida de muchas personas”.

Sonido e imagen

Acerca de “Mesa dulce”, el polifacético intérprete comenta que la producción “salió con un flow bastante natural; es más, la música se grabó en sólo dos días, donde el requisito era asistir con buena predisposición, siempre conté con un grupo excelente de colaboradores, comimos muy bien y tocamos. Fueron diez temas y dos outtakes. Luego se afinaron detalles, pero todo con una onda de hacer cosas buenas sin importar la tendencia y con apoyo del sello (Sony Music), que me dio libertad para hacer las cosas y dar lo mejor a la gente”.

En In-Edit, Spinetta dará una conferencia y en ella combinará aspectos visuales y musicales; “he tenido la posibilidad de hacer videos y trabajar con directores muy talentosos; lo visual ha sido siempre importante en mi trabajo. Y quiero abordar el tema de la imagen en la música, ¿sabés?; Illya Kuryaki & The Valderramas fue una banda cuyos videoclips fueron esenciales. Para mí, la influencia para hacer música viene no sólo del sonido sino de la imagen, del cine, la televisión, lo que ve uno en la calle”.

Toma nota

Venta de boletos

Para el tema de los boletos, resalta Joel que hay un All Access que incluye conferencias, proyecciones y shows por dos mil 200 pesos más comisión en Ticketmaster, pero cada evento también se vende por separado, “manejamos diferentes boleteras, una es Ticketmaster, TicketNow para Antonio Sánchez y la boletera propia de la Cineteca”. Para más información se puede consultar en las redes sociales del festival. La cartelera se puede consultar en: https://mx.in-edit.org/

La cantante Joss Stone, se presentará el 30 de abril, en Guanamor Teatro Studio. AFP

Para fans

Dante Spinetta en corto

Tiene siete nominaciones para los Premios Gardel que se realizarán el 16 de mayo, en Buenos Aires, Argentina.

Ha sido ganador de tres Latin Grammy; es una de las grandes figuras del rock latinoamericano de los últimos 30 años.

Es hijo del legendario Luis Alberto Spinetta, comenzó a hacer música desde muy chico, siempre marcando tendencia y adelantándose a las modas. A los 12 años de edad integró el grupo Pechugo, grabó el hit “El mono tremendo” y cantó en vivo en conciertos de su padre.

A los 14 años formó el dúo Illya Kuryaki & The Valderramas junto a Emmanuel Horvilleur. En 1991 lanzaron su primer álbum.

En 2020, Dante lanzó “Niguiri Sessions”, grabado en vivo durante la pandemia, en un concierto intimista con su banda dentro un sushi bar.

In-Edit México a detalle

Joel Torres, coordinador general del In-Edit México, compartió con esta casa editorial que este proyecto se originó en Barcelona desde hace más dos décadas y ha tenido ediciones en lugares como Brasil, Chile, Alemania, Países Bajos, Grecia, Argentina y Perú.

“Tenemos más o menos dos años trabajando en el proyecto con Guanamor Music, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el Auditorio Telmex y ACK Promote. Lo hicimos porque nos gusta la música, en realidad. Pensamos que esto puede ser una gran oportunidad, conjuntar el cine con la música. Creemos que Guadalajara es muy cinéfila y muy melómana, así que esta oferta que vamos a presentar será muy interesante”.

Expresa que se van a proyectar documentales exclusivamente musicales o películas que tengan ver con la música, además de conferencias y por supuesto, los shows en vivo. “Los documentales musicales siempre te ofrecen información adicional de los procesos creativos del artista o de la banda que te guste, a pesar de la información que hay en redes sociales, los documentales siempre ofrecen un punto más íntimo de los artistas”.

Por ejemplo, destaca que ofrecerán el documental “Sonic Fantasy”, el cual habla de cómo se produjo el disco de Michael Jackson, “Thriller”, “hay una información técnica bastante importante que sólo en el documental lo descubres”, habrá oportunidad de ver cómo fue el proceso de grabación del último disco de Mercedes Sosa y como ella interactúa con Gustavo Cerati, con Spinetta, con Joan Manuel Serrat y Caetano Veloso. “Entonces, ese tipo de cosas son las que creemos que a la audiencia le van a gustar”.

En las conferencias, por ejemplo, se hablará de los procesos creativos de un documental, o de un videoclip, y de cómo la música incrementa la sensación de las imágenes.

Recuerda que algunos materiales son inéditos para Guadalajara y otros ya se presentaron fuera de México, por ejemplo, “Ennio: El maestro”, “también tenemos uno que se llama ‘American Rapstar’ que es sobre la nueva ola de raperos estadounidenses, que generalmente son niños como mucho talento, pero con una realidad complicada, y tenemos otro estreno para México que ya se vio en España, se llama ‘Miúcha, la voz de la bossa nova’, que es la vida de Miúcha, quien fue esposa João Gilberto y hermana de Chico Buarque, sobre cómo ella luchó en una industria discográfica machista”.

Además, durante el festival habrá una actividad interesante con el ganador del Grammy, Antonio Sánchez, quien musicalizó la cinta ganadora del Oscar, “Birdman”. Él estará en el C3 Stage musicalizando en vivo esta cinta, el 29 de abril a las 19:00 horas.

Sobre a qué audiencias quieren llegar con este festival, destaca Joel que el público en general es muy bienvenido, “hay material para que todo el mundo lo pueda disfrutar, tenemos una diversidad de géneros musicales, y obviamente los melómanos y los cinéfilos lo van a disfrutar más porque van a encontrar datos que a lo mejor no sabían, o procesos de construcción creativa también interesantes. Además, nos gustaría que también los estudiantes y los profesores asistan, habrá información muy útil y tendremos actividades gratuitas para ellos”.

Una de las experiencias gratuitas, es una virtual con piezas musicales de Gustavo Cerati: “Es un espacio para 10 personas en donde les vamos a colocar unos lentes donde puedan ver realidad virtual en unas sillas giratorias mientras escuchan ‘Corazón delator, ‘Raíz’ o ‘Lisa’, estarán caminando en algún ambiente marítimo o un bosque, viviendo algunas cosas significativas de Cerati”, esto será en la Cineteca FICG.

El ganador del Grammy Antonio Sánchez, ofrecerá un show en el C3 Stage. AFP

CT