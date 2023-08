Como parte de las actividades de la edición 30 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, este miércoles 30 de agosto se desarrolló en el Auditorio Telmex, una de las galas más esperadas por el público tapatío, la cual contó con las participación del Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), la cantante española Robin Torres y como cereza del pastel, el máximo intérprete de la música ranchera, Christian Nodal.

La velada comenzó minutos después de las 21:20 horas con una opening a cargo de la OFJ, la cual estuvo bajo la batuta del maestro Enrique Radillo donde también participó el CHG. Con un gran despliegue de luces y una pantalla al centro con visuales que destacaban lo mejor de Jalisco, las primeras canciones que sonaron fueron "Ay Jalisco no te rajes", "Allá en el rancho grande", "Me he de comer esa tuna" y "Viva México".

Luego llegó el turno de la española Robin Torres, conocida por su espectáculo homenaje a Mecano, llamado "Hija de la Luna", de hecho esta show lo presentará el próximo 9 de septiembre en el Guanamor Teatro Studio. La intérprete fue invitada a cantar con el CHG y la OFJ como representante de Icónica Sevilla Fest, entonando piezas como "Si nos dejan" y "El Destino".

Continuó la velada con el mariachi CHG con un popurrí mexicano y luego dio paso a otros temas importantes como "Te hubieras ido antes" y después hubo un merecido homenaje a Juan Gabriel con canciones como "Me nace del corazón" y "Hasta que te conocí".

La OFJ tuvo su momento protagónico al ejecutar de manera imponente "Huapango de Moncayo", recibiendo una ovación de pie por parte de la audiencia.

Ataviados con un diseño de Benito Santos, los integrantes del CHG salieron de nuevo a escena para interpretar "La gran mentira" del autor Manuel Monterosas. Y por fin llegó el gran momento de escuchar a Christian Nodal, quien apareció en el escenario del Telmex elegantemente vestido de traje oscuro, pidiendo un aplauso para el marichi CHG y la OFJ.

"Es un honor, un orgullo poder cantarles con amor y cariño cada una de las piezas con tanta pasión detrás de mí y con tanta gente entregada. Los amo mucho y espero disfruten este bonito momento que vamos a vivir, dijo Nodal, para después ofrecer canciones como "No te contaron mal" y "Me dejé llevar", de la que resaltó, la hizo para todo aquel o aquella que como él, se deja llevar por la pasión y por el deseo. Además, compartió que ha cantado y se ha presentado en muchos lugares, "pero nunca había vivido algo como esto... ¡qué energía se siente!". Luego también presentó "El dolor con el licor".

La participación de Nodal seguía para interpretar otras piezas importantes en su carrera como "La sinvergüenza", "Dos veces" y "Vivo en el 6". "Después de este día, mis shows van a estar acompañados de muchas más personas", dijo el músico debido a la emoción de escucharse con mariachi y filarmónica.

También recordó que tras el escenario recibió unos reconocimiento por sus aportes al mariachi y llevarlo a otros lugares. "Quería pagarles un poquito de todo lo que ustedes me han dado, los amo un Chingo Guadalajara", expresó, refrendando que aunque es originario de Sonora, Guadalajara es su segunda casa. Otros temas que también cantó fueron "De los besos que te di", "Ya no somos ni seremos", "Probablemente" y "Adiós amor".

Después de la participación de Nodal, la velada continuaría con el CHG honrando la memoria de Joan Sebastian y Vicente Fernández, además de una sección de huapangos con la propia agrupación y la orquesta.

