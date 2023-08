Llega a Guadalajara la exhibición “The Art Of Banksy: Whitout Limits”

En Plaza Patria ya está disponible la exhibición “The Art Of Banksy: Whitout Limits”, la cual permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de noviembre. Guadalajara se une al grupo de ciudades que albergan la exposición que celebra la creatividad y los mensajes del artista urbano Banksy, una de las figuras del arte contemporáneo más afamadas alrededor del mundo.

La muestra cuenta con distintas experiencias sensoriales, hay más de 100 obras del artista entre grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales y proyecciones de videomapping. Durante el recorrido se pueden apreciar obras del artista reproducidas cuidadosamente con su técnica de “stencil”. Se puede apreciar la instalación de “Dismaland”, su controversial parque de diversiones y obras que cautivan a propios y extraños donde se conjuga lo comercial con lo social.

También hay piezas de iconos de la cultura pop como la Reina Isabel con la marca característica de David Bowie, así como una serie de cuadros art pop con la imagen de la top model Kate Moss y una recreación de una escena de la cinta “Pulp Fiction” donde los protagonistas en lugar de sostener armas, traen bananas. También hay una pieza de la Madre Teresa de Calcuta y otras obras disruptivas que apelan a la doble moral de las sociedades occidentales.

Guillermo Calderón, director de experiencias de Grupo Hemuda, expresa que en Plaza Patria se ha trabajado para que el centro comercial “sea el punto donde sucedan las cosas importantes de Guadalajara, tanto cosas culturales, sociales y hasta deportivas. Y así como tuvimos a Van Gogh y a Davinci, ahora tenemos a Banksy”, quien además resalta las eclécticas propuestas artísticas que ha habido al interior de Plaza Patria.

“Los retos son grandes, estamos logrando el objetivo, el cual no solamente es de manera comercial, también tenemos un objetivo social muy importante que nos mueve y ese es poderle traer arte a personas que de otra manera no tendrían acceso. Entonces, tenemos un programa con escuelas, secundarias y preparatorias donde por las mañana pueden venir a visitar la exposición”.

Además, reitera que este proyecto es inédito para Guadalajara. “Esto que está expuesto lo ha visto más de 1.5 millones de personas en el mundo, ha estado en muchas ciudades y es la primera vez que tenemos todo este contexto en Guadalajara y muy importante, en Plaza Patria”. Sobre si habrá eventos alternos a la muestra, destaca Calderón que como Banksy, “eso es un misterio”.

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde se compran?

Los accesos para adultos cuestan 250 pesos (mayores de 13 años), para niños (de 4 a 12 años) están en 150. El horario es de lunes a domingo de 09:00 de la mañana a 21:00 horas. El recorrido es de aproximadamente una hora. Para adquirir tus accesos, navega en https://feverup.com/m/138375.

Si bien la obra no está autorizada por el artista, pues no la organiza y no es una idea que él haya propuesto, sí fue asesorada por él en temas de curaduría. Este proyecto cuenta con piezas originales del creativo.

MF