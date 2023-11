Este festival de música gratuito tendrá entrada libre y se llevará a cabo el 10 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, en la explanada del Museo Cabañas.



“Para el Gobierno de Guadalajara ha sido una política constante la apropiación de los espacios públicos, que la gente los haga suyos, retomar la activación del espacio público; no solamente en la infraestructura que existe en espacios del orden, como centros comunitarios en las distintas colonias, sino también las plazas públicas y con un énfasis en el corazón de la ciudad”, afirmó Alejandro Hermosillo González, Coordinador General de Combate a la Desigualdad.



Hermosillo González agregó que para el desarrollo de este evento se contará con las medidas correspondientes para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los asistentes; esto es, para que la gente acuda en familia y disfrute de las melodías que presentarán los diversos exponentes.



Añadió que se esperan más de 7 mil personas; el evento se transmitirá también a través de los canales del SJRTV, entre otras redes.



“No por nada se han tenido, en diferentes eventos, cerca de 25 millones de personas que han asistido a diferentes eventos, no solamente de entretenimiento, sino también culturales, deportivos incluso; es decir, el Centro está más vivo que nunca”, dijo.



“Qué mejor ocasión para volver a reunirnos ahí que la música y el rock (...) Nos va a dar mucho gusto ver una explanada abarrotada de gente disfrutando la música, brincando, disfrutando su ciudad y sintiéndose orgullosos de ser tapatíos. Este tipo de eventos no solamente generan una activación y una parte social importante, sino también una activación económica”, resaltó el Coordinador General.



Alejandro Tavares, Director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), destacó que el año pasado con motivo del aniversario de esta emisora, se tomó la decisión, en conjunto con el Gobierno de Guadalajara, de realizar un festejo público y retomar los espacios de la ciudad.



“Es muy importante mostrar Guadalajara, esta Guadalajara que tenemos que aparte está hermosa, poderla mostrar en todos, sus explanadas, sus monumentos públicos, poderlo estar mostrando a toda la red nacional que tenemos de medios públicos”, añadió.



Tavares precisó que la cartelera musical arrancará con la banda indie Babas TutsiPop para dar paso a la agrupación de rap, hip-hop y rock and roll Vaquero Negro, posteriormente los asistentes podrán disfrutar a la agrupación colombiana LosPetitsFellas y la cumbia de Sonido Satanás.



El concierto cerrará con la legendaria banda La Maldita Vecindad, ícono en la historia del rock and roll mexicano.



“Hicieron una de las giras más importantes con un disco emblemático que tienen de los noventas, llamado El Circo.

Es un disco que les hizo dar la vuelta al mundo, apenas en su segunda producción, y que tenerlos en Guadalajara, tenerlos de manera gratuita, me parece muy significativo porque además es una banda que marcó una época en el rock latinoamericano”, explicó Alejandro Tavares.





Fernanda Robles, Directora de Juventudes Guadalajara, hizo una invitación a las y los jóvenes de la Zona Metropolitana para que asistan y disfruten de Rock al Centro.



“Desde Juventudes Guadalajara hemos visto que tomar el espacio con cultura, con rap, con breaking, con bandas emergentes; es algo que les gusta a las juventudes tapatías. Nosotros, desde la dirección, estamos súper listos para volver a tomar este espacio, estamos súper emocionados de que se sigan haciendo este tipo de eventos”, expresó.

Ana Vera, integrante del grupo Babas Tutsipop, destacó la importancia de que las bandas cuenten con espacios como Rock al Centro.

“Ahí estamos nosotras, como una agrupación femenina, que representa también diversidad queer y poesía (...) Estamos muy contentas, va a estar muy chido, la verdad es que nunca hemos tocado en algo así, creo que este sería nuestro primer evento o concierto público”, comentó.



Nacho Mota, vocalista de Vaquero Negro, también se congratuló de la participación en el concierto.



“(Estoy) encantado de participar en esta segunda edición de Rock al Centro, como vocalista y representante de Vaquero Negro, es un honor participar en esta edición (...) Siento que estas bandas que han escogido para empujar este festival, este evento, son dignos representantes de Guadalajara”, dijo.



Para mayor información, pueden consultarse las redes sociales del Gobierno de Guadalajara y el SJRTV.

CT