Gran bailazo el que se vivió este jueves por la noche en las Fiestas de Octubre con la presentación de Margarita, La Diosa de la Cumbia en el escenario del Auditorio Benito Juárez donde la colombiana más mexicana interpretó todos sus éxitos. Previamente, La Sonora Tropicana también calentó los motores donde los tapatíos no duraron ni un segundo en sacar sus mejores pasos de baile.

Antes de su encuentro con los tapatíos, Margarita se reunió con la prensa local para presentar a su hija Marifer, quien la está acompañando durante sus presentaciones. "Marifer canta hermoso, para que les digo si es mi hija. Ella será una artista igual que yo", resaltó la intérprete. "Guadalajara ha sido una ciudad muy importante para mi carrera, tengo muchos amigos aquí y es muy gratificante poder cantarles, eso me da mucho orgullo", también resaltó.

También externó que tiene un proyecto importante en puerta y esa será la colaboración que hará con sus hijos Mafer Vargas y Johnny Alvear, quien ahora está de gira con Danny Ocean. "Vamos a hacer un disco entre los tres y será el álbum más importante de mi carrera, se llama "Mi Herencia', pues ellos, mis hijos, continuarán cuando yo ya no esté y cada uno hará su camino, los tres cantamos tropical, pero diferente. Yo estoy como pavorreal, la verdad".

También refirió que este disco tendrá tres estilos diferentes porque sus hijos quieren ofrecer su propia propuesta. "Marifer tienen una cumbia mezclada con reggaetón y mi hijo juega con la salsa , así que los tres nos unimos muy chévere en el escenario".

Margarita no descarta regresar a la televisión después de aparecer hace tiempo en "Masterchef Celebrity México", destaca que le gustaría tener un programa como el de la "Dra. Polo", pero eso sí no le gustaría estar en shows de telerrealidad donde lo psicológico es lo atractivo.

También Marifer refirió que admira mucho a su mamá como mujer, pero en lo profesional destaca que Margarita siempre ha sido ella misma sin buscar ser como los demás, "ha roto estigmas y estereotipos siendo artista".

Margarita abrió su show con un opening donde celebró las culturas colombiana y mexicana para después ofrecerle al público "Escándalo". "¡Que sorpresas me tiene la vida! No puedo estar más contenta, el corazón se me sale por la boca porque están aquí mis viejos amigos y mis nuevos amigos", dijo Margarita, además agradeció a su banda, sus coristas y sus bailarines por hacerla lucir sobre el escenario.

La velada continuó con "Colegiala" para después proseguir con un set de canciones románticas y bailables recordando que aprendió lo que sabe en una universidad llamada La Sonora Dinamita. Además, también ofreció covers que los ha hecho suyos y a su estilo como "Mi bombón" y "Corazón partió".

Después llegó el turno de Marifer, hija de Margarita, quien interpretó el cover "Qué agonía" de Yuridia y Ángela Aguilar. Además, madre e hija cantaron juntas "Te aprovechas de mí". El espectáculo de La Diosa de La Cumbia continuó también con "Amor de mis amores" y "Carnaval", entre muchas más, la fiesta en el auditorio se vivió de la mejor manera.

