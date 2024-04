El pasado 15 de octubre se canceló la edición 15 del Festival de la Cerveza en la ciudad debido a una fuerte lluvia que azotó la zona de El Bajío en Zapopan. Sin embargo, se anunció que en señal de unidad se trabajaría para tener una fiesta de reposición en los meses de primavera, por tal motivo ahora surge Áurea Primavera Fest, evento que tendrá lugar esta tarde a partir de las 15:00 horas en la pradera del Estadio AKRON, culminando las actividades a la 01:00 de la mañana.

El elenco musical está conformado por Kinky, La Lupita, Los Fumancheros, The Boppin' Royals, Arly Tafoya y Wyyrd. También habrá más de 200 etiquetas de cerveza artesanal, restaurantes y snacks, juegos cerveceros, zona VIP y zona kids club. Al respecto del cartel sonoro, EL INFORMADOR conversó con Héctor Quijada, integrante de La Lupita, banda con 33 años de trayectoria y referente del rock nacional.

“Este evento se iba a llevar a cabo en octubre, pero cayó una tromba, una lluvia y un viento muy fuerte, sólo ahí. Así que esto (la reposición de la fecha) se hace no sólo pensando en el público, también en toda la gente que hizo una inversión bastante fuerte para poder llevar sus productos, no sólo los de cerveza artesanal, sino también la gente que tenía puestos de comida, mercancía y souvenirs; toda esa gente sufrió una pérdida bastante importante. Entonces, el esfuerzo es para apoyarlos a ellos, cumplirle al público y también para no quedarnos con la espinita, pues le tenemos muchas ganas a este concierto”.

Además, resalta Héctor que los integrantes de Kinky son grandes amigos de La Lupita. “Siempre que hemos compartido cartel con ellos, la verdad es que se ha armado una increíble fiesta. Esperemos que de aquí en adelante los festivales de cerveza en México no se hagan en octubre porque es época de lluvia, en primavera está mucho mejor, sobre todo ahora que terminaron las vacaciones, pues todavía hay mucha gente que está de descanso”.

Para La Lupita el público tapatío siempre les ha entregado un gran cariño entrañable. “Incluso mucha gente piensa que somos un grupo formado en Guadalajara. ‘Bola’, el baterista que estuvo en la primera alineación de la banda, sí era de esta ciudad, pero la verdad es que nuestro primer concierto fue en Guadalajara, esto sucedió en 1991, sólo habíamos tocado en nuestra sala de ensayo. Entonces, el primer show que dimos fue allá abriéndole a Cuca donde iba a estar toda la plana mayor de los músicos que ya estaban firmados en BMG como Caifanes y Maldita Vecindad. Así que José Fors nos dijo… ‘tienen que estar sí o sí, los tienen que ver’. Y la verdad es que nos fue muy bien, fue un padrinazgo muy afortunado porque a partir de ese día, a la semana siguiente arrancó para nosotros todo”.

Así que Héctor refrenda que en su corazón sí se consideran una banda de Guadalajara, pues además tienen grandes amigos en la ciudad y reconocen el cariño del público. “Toda esa gente que sin conocernos de nada, nos apoyó desde la primera tocada. Y hace ya bastante tiempo que no tocamos ahí”. También recordó que Lino Nava, su compañero, pasó por problemas de salud, pero ya está recuperado y listo para participar como antes en los conciertos. “Por eso es que teníamos tantas ganas de ir en octubre, pues queríamos enseñarle a la gente que ‘La Lupe’ está de vuelta a la vida y en la música”.

La Lupita estará tocando el repertorio más emblemático de su carrera en el Áurea Primavera Fest donde no podrán faltar canciones como “Paquita Disco”, pero también ofrecerá temas de su último disco de estudio “Tormenta”, publicado en 2022. Refiere Héctor que seguirá la gira de presentaciones con la intención de volver a entrar al estudio.

Agéndalo

Áurea Primavera Fest

Sábado 13 de abril de las 15:00 a 01:00 horas en la pradera del Estadio AKRON.

Participan 30 cervecerías artesanales y 10 restaurantes. El elenco musical está encabezado por Kinky, La Lupita, Los Fumancheros, The Boppin' Royals, Arly Tafoya y Wyyrd. Los precios de los accesos son 400 pesos general y VIP 800 pesos. La entrada a niños de tres a 12 años es gratis y de 13 a 17 años tiene un costo de 300 pesos. La venta es a través de https://feverup.com/m/157954.

CT