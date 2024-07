Mamá de Geraldine Bazán habla de la ruptura de Irina y Gabriel Soto

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, habla sobre la ruptura de su exyerno, Gabriel Soto e Irina Baeva, asegurando que no tenía conocimiento de la ceremonia espiritual que la pareja llevó a cabo en marzo y expresó que esperaba que en ese evento no hayan asistido sus nietas, pues haciendo cálculos, cayó en la cuenta que la boda se llevó a cabo cuando su hija seguía dentro de "La casa de los famosos" de Telemundo.

La mamá de Geraldine ha sido una de las personas que más ha opinado acerca de la relación entre Gabriel e Irina, pues a pesar de que el actor se separó de su hija hace más seis años, nunca perdonó el hecho de que el famoso le fuera infiel a su hija.

Y ahora que su noviazgo terminó, no es la excepción; Doña Rosalba dijo a la prensa desconocer el evento nupcial que organizó la expareja y, aunque en principio sugirió que no estaba enterada de la ruptura, más adelante, evidenció que hasta recordaba la fecha en que Irina indicó que se llevó a cabo la boda simbólica.

También dejó entrever que puso especial atención en las fotos de la ceremonia, en las que aparecen en compañía de algunas y algunos invitados, para localizar si ahí se encontraban sus nietas; Elisa Marie y Alexa Miranda.