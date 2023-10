Luego de haberse presentado con gran éxito en el palenque de las Fiestas de Octubre hace unos días, donde incluso cantó con mariachi, ahora Gloria Trevi se presentó en el foro principal, en el Auditorio Benito Juárez donde fue muy bien acogida por el público, quien entonó todas y cada una de sus canciones.

Gloria fue una de los artistas sorpresas de la feria y la audiencia respondió con gran alegría al saber que ella estaría de nueva cuenta en las Fiestas de Octubre. La velada comenzó en punto de las 21:00 horas con "Gloria", "La noche" y "Pruebamelo".

"Está es una noche mágica Guadalajara, para quienes creyeron que ya no nos íbamos a ver, porque ya no alcanzaron boletos en el palenque, ya estamos aquí", refirió Gloria.

"Me río de ti" también resonó en el foro con gran fuerza. "En está noche va a ver todo, estamos en una montaña rusa, vamos a sentir esa adrenalina y luego nos vamos a ir hasta el suelo", entonando así "No querías lastimarme" donde simuló una coreografía donde era maltratada y al final recibía un balazo.

Pero como el ave fénix, venía otro tema "Esa hembra es mala" donde la Trevi se empoderó y habló del machismo que aún permea, pues recordó que si un hombre tiene muchas parejas es visto como un héroe, pero si una mujer tiene más de un amor es vista de mala manera.

Canción tras canción, Gloria iba hilando historias para interpretar uno a uno sus temas. "La soledad es esa amiga que tú y yo tenemos en común", expresó Gloria, diciendo al público que no huya de ella, sino que se deje arropar por ella y así comenzaron los acordes de "El favor de la soledad".

Luego el público la ovacionó y Gloria solo se dejó querer. Después interpretó su clásico "Les diré, les diremos" como preámbulo a una segunda parte del show donde se cambió de vestuario con atuendo que recreaba al fuego y sus bailarines lucían como bomberos. Así pues, comenzó con su tema urbano "Me lloras".

"Algunos han visto la serie donde comparto algunas anécdotas de mi vida, y algunos me comenzaron a decir Yoyis, y yo siento bonito porque así me dice mi familia, y después de todo tú también eres mi familia", expresó La Trevi. "Aquí ya no queremos machos, queremos hombres de verdad, porque saben que vienen de una mujer. La historia de mi vida no va a terminar cuando termine la serie, y no vamos a dejar de luchar hasta que podamos decir ni una menos". Y entonces cantó "Ellas soy yo", "Que se acabe el mundo" y "Te diré que sí" que se transformó en su hit "Vestida de azúcar".

Luego el público viajó a los 90 con las clásicos que convirtieron a Gloria en un icono, como "Pelo suelto", "Con los ojos cerrados" y "Dr. psiquiatra".

El final de la velada llegó con melodías como "Ábranse perras", "Inocente", la cual es su nuevo sencillo, "está fresquesito y recién salidito, esta canción aunque no te la sepas, báilala, disfrútala y gozala porque todos los que estamos aquí esta noche somos, seremos y hemos sido inocentes".

También sonaron de"5 minutos", su reciente sencillo "Medusa" y el broche de oro fueron "El recuento de los daños" y "Todos me miran".

CT