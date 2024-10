Este miércoles 30 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana, el músico y cantante argentino, Diego Torres, llegará a Guadalajara con su tour “Mejor que ayer” en donde presentará sus más grandes éxitos, pero también los nuevos temas de su reciente álbum que le dan nombre a la gira.

“Estoy muy contento de volver a Guadalajara, feliz de reencontrarme con el público de esta ciudad, con música en vivo cantándoles canciones de mi trayectoria y de diversos discos, además de estas nuevas canciones”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

La filosofía de Diego resalta que siempre hoy es mejor que ayer, pero también refiere que “peor que mañana”. Sin embargo, el presente es lo más certero. Y en esta gira el músico reitera que hará un viaje por toda su historia musical, donde además está celebrando los 20 años de su disco “MTV Unplugged”, el cual lanzó en 2004, “es un álbum muy querido en México y también habrá un momento más acústico del show. También sonarán las nuevas canciones como ‘Mejor que ayer’, la cual está provocando cosas maravillosas entre la gente”.

Sobre qué características encuentra en el público mexicano al estar en sus conciertos, resalta: “Es una audiencia muy querida y muy fiel que hay que estar visitando siempre porque siempre te acompaña. Entonces, para mí es una relación importante que me demanda mí mis emociones, mi cuerpo, mi físico y el conectarme con la gente, es parte de mi trabajo y por eso uno se tiene que preparar y entregar lo mejor, como sucederá en el Teatro Diana de Guadalajara, además de no dejar de ser consciente de lo hermoso que es este oficio, el poder hacer música y vivir de lo que uno ama”.

Diego Torres hace 20 años y ahora mismo, disfruta sus shows de gran manera. “Hay algo que no cambia y es el hecho de salir a jugar con la gente a través de las canciones y la comunicación que éstas provocan, las cuales van directo a las emociones de la gente. Se trata de contar historias, así que hacerle pasar un buen momento a la gente y que ésta me haga a mí pasar un buen momento, eso nunca cambia, esa es la filosofía para mí. Porque también en los conciertos pueden pasar un montón de cosas donde yo siempre les digo a mis músicos, tratemos de sortearlas para nunca perder ese disfrute que tenemos que tener en el escenario”.

Además, refiere que durante sus show no tiene algún momento favorito en sí, él vive toda la velada, por ejemplo, celebra cuando la gente se contagia de las canciones que le llegan al corazón, “pero también disfruto de lo que pasa con las canciones nuevas y con mis músicos también, pues es importante el grupo humano más allá de lo profesionales que son. También disfruto mucho de estar cerca de mi sobrino, quien es el guitarrista de la banda, pues lo vi nacer, crecer y ahora está tocando conmigo, por eso es que también este álbum nuevo ha sido muy especial porque con mis sobrinos Benja y Ángela grabé la canción ‘Las leyes de la vida’, quienes también son artistas”. Diego seguirá de gira el resto del año, en noviembre regresará a su país para hacer más presentaciones, también irá a Uruguay y Perú en diciembre.

Finalmente sobre el lanzamiento de material remasterizado de su álbum “MTV Unplugged”, expresa Diego que con la pandemia se complicó el mundo donde la gente reflexionó sobre el valor que le daba a las cosas. “Y ahí se me aparecieron mis canciones, claro, porque me encontré en mi casa todos los días, sin viajar, haciendo lo mismo diariamente, tocando la guitarra, cocinando y sacando la basura, y ahí me volví a reencontrar con mis temas desde otro lugar; incluso, con aquellas viejas y primeras canciones, recobraron un sentido muy especial porque además la gente también se acompañó con esas canciones y con los mensajes que uno les daba”. Además, en este nuevo aire del disco se hizo una entrevista con la periodista Sofi Martínez sobre lo que fue hacer ese álbum en 2004.

De las telenovelas a la música

Originario de Buenos Aires, Argentina, Diego Torres creció en una familia de músicos, comenzando su carrera en la década de 1990 como actor en las populares telenovelas argentinas. Luego se trasladó a la música, lanzando su álbum debut “Diego Torres” en 1992, que fue un éxito instantáneo.

Desde entonces, Torres ha lanzado más 10 álbumes y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos dos premios Latin Grammy y varios premios Billboard de la música latina.

Canta entre el ayer y el hoy

Diego Torres presenta su tour “Mejor que ayer”. Miércoles 30 de octubre, a las 21:00 horas. Boletos de 400 a mil 800 pesos de venta en Ticketmaster y taquillas del recinto.

CT