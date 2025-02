Los años no pasan por él. Saltó, bailó, recorrió el largo y ancho del escenario. El ídolo puertorriqueño Chayanne arrancó con gran éxito su serie de presentaciones en México, y Guadalajara fue la primera ciudad en recibirlo con los brazos abiertos. Con cuatro conciertos sold out en el Auditorio Telmex, el primero de ellos se llevó a cabo la noche del viernes, marcando el regreso del artista a los escenarios mexicanos tras una larga espera.

Poco después de las 9 de la noche, las luces se apagaron y en las pantallas del recinto se proyectaron imágenes de los ensayos del cantante. Segundos después, Chayanne emergió a la parte más alta del escenario, compuesto por tres niveles, y desató la euforia del público con un potente arranque musical que incluyó un medley de “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom Boom”.

Ataviado completamente de negro con pantalones ajustados, camisa con brillos y un saco que pronto salió volando, el cantante continuó el show con temas como “El centro de mi corazón”, “Provócame” y “Caprichosa”, acompañado de su banda y un cuerpo de bailarines que hicieron aún más espectacular la velada.

Después de los primeros temas, Chayanne tomó el micrófono para dirigirse a su público:

“Mi gente bonita, es un placer estar con todos ustedes aquí en Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por estas muestras de cariño, por este calor humano, por abrirnos la puerta de su ciudad, esta hermosa ciudad. Y ustedes saben que todo esto lo hago con amor, con cariño, con entusiasmo para todos ustedes. Así que, como siempre digo, esta noche ustedes mandan y yo obedezco”, expresó, desatando gritos y ovaciones.

Con el escenario iluminado en rojo, llegó uno de los momentos más emotivos de la noche con “Y tú te vas”, que marcó el primer cambio de vestuario del cantante, quien reapareció con una camisa sin mangas.

Entre tema y tema, Chayanne volvió a hablar con su público, agradeciendo la calidez con la que fue recibido:

“Muchas gracias, sueno repetitivo, pero de corazón, agradezco mucho todo este calor humano, desde la primera fila hasta allá atrás, mi gente. Hacía más de cinco años que no les veía las caritas. En la pandemia del 2020 tuvimos que interrumpir la gira, más de 60 personas, al igual que ustedes, tuvimos que regresar a casa. Yo las escucho, sé lo que gritan, pero no solo quiero escucharlas, quiero saber lo que piensan. Tras la pandemia no sabía si iba a regresar algún día al escenario, no tenía disco y ahí, poco a poco, empezamos a hablar. Terminamos el disco y le pusimos el mismo nombre a la gira: Bailemos otra vez, porque yo quería bailar con ustedes de nuevo. ¡Qué felicidad volver a Guadalajara, Jalisco!”.

El espectáculo continuó con un medley de algunos de sus mayores éxitos: “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata soy yo”, “Completamente enamorados”, “Palo bonito” y “Este ritmo se baila así”, coreados a todo pulmón por los asistentes.

Luego de presentar a los músicos y bailarines que lo acompañan en esta gira, Chayanne invitó a todos a celebrar con “Fiesta en América”, desatando el baile y la emoción en el Auditorio Telmex.

Para la recta final del concierto, el artista optó por un tercer cambio de vestuario, luciendo ahora una camisa color café con la que interpretó “Si nos quedara poco tiempo”, “Te amo y punto” y “Dejaría todo”.

Tras el clásico encore, el concierto teniendo con la energía a tope con las canciones “Tiempo de vals”, “Bailando bachata” (en la cual subió a una fan al escenario), “Un siglo sin ti” (siendo una versión con tintes de salsa) y “Torero”.

Este primer concierto en Guadalajara solo fue el inicio de una serie de presentaciones que continuarán en el mismo recinto este sábado, además del 5 y 6 de febrero.

CT