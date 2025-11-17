La nostalgia noventera vuelve a encender los escenarios con el “90’s Pop Tour: El Antro”, un espectáculo que se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más potentes de los últimos años en México. El próximo 21 de noviembre, a las 21:00 horas, la Arena Guadalajara será testigo de una noche en la que la memoria colectiva, la música y la energía del pop noventero se fusionarán en una auténtica celebración generacional.

El concepto de esta nueva gira es recrear la atmósfera de los antiguos antros y discotecas, aquellos espacios donde miles de jóvenes vivieron los grandes himnos del pop latino.

La producción lleva al público de vuelta a esa época dorada con un despliegue visual impresionante -luces de neón, pantallas retro, coreografías icónicas y mezclas electrónicas- que convierten el concierto en una fiesta inmersiva. Más que un espectáculo musical, “El Antro” es una experiencia sensorial que juega con la memoria y la emoción.

El cartel reúne a varios de los artistas más emblemáticos del pop en español: Erika Zaba, Kalimba, Ari Borovoy y M'Balia, Kabah, Erik Rubín, JNS, Mercurio, Magneto, The Sacados, Caló, entre otros. Juntos reviven éxitos que marcaron a una generación y que siguen sonando en playlists y fiestas, demostrando que el pop noventero no solo envejece bien, sino que sigue generando euforia en cada escenario. Entre los protagonistas, Erika Zaba, una de las voces más queridas de OV7, vive este regreso con entusiasmo a uno de los lugares que más disfruta: estar frente al público.

“Estoy muy contenta, muy emocionada de volver al escenario después de dos años de ausencia, a este lugar que me hace tan feliz”, comparte la cantante en entrevista con EL INFORMADOR.

“Nunca imaginé, cuando terminó la gira de OV7, que estaría tan triste, y ahora ya estoy de nueva cuenta aquí. No imaginé regresar tan rápido a cantar después de los años, pero ya me hacía mucha falta. Es una adrenalina que, por ser artista toda mi vida, ya la traigo en el cuerpo de nuevo. Así que feliz, feliz de vivir estos momentos con una producción tan grande y con los temas renovados”.

Zaba destaca que el nuevo show es prácticamente un renacimiento del concepto, de manera que los tapatíos presenciarán algo nuevo, nuevas mecánicas, nuevas conjugaciones y alineaciones inesperadas de los artistas que han trascendido épocas. “El show es prácticamente nuevo. Lo presentamos hace unos días, y ahora esos pequeños detalles ya estarán pulidos para este tercer concierto. Aunque la gente ya ha visto los 90’s Pop Tour, este es completamente renovado. Son hits de los artistas que verán en el escenario: Kabah, Caló, Mercurio, Magneto y muchos más. Somos muchísimos en escena”.

Estrenando tour en la Arena Guadalajara

La cantante también habla con entusiasmo del recinto tapatío que los recibirá: la recién inaugurada Arena Guadalajara, en la cual espera reconectar con el público de una manera distinta.

“La Arena Guadalajara es un recinto completamente nuevo, muy grande. La experiencia 360 lo es todo: el lugar, el concierto, el artista, la comunidad”, dice la cantante. “En cualquier lugar se ve bien, es una experiencia completa. Me dicen que es enorme, increíble, que desde cualquier punto se ve todo muy bien y es muy cómoda. Así que todo eso ayuda a que la energía vuelva con más fuerza. Me muero de ganas de conocerla”.

Para Zaba, el regreso a los escenarios va más allá del espectáculo: es una reconexión vital. En ese sentido, el éxito del 90’s Pop Tour radica en su capacidad para unir generaciones. No solo asisten los fans que crecieron con estos artistas, sino también jóvenes que descubren su música a través de sus padres o las plataformas digitales. Este fenómeno habla de un legado musical que trasciende el tiempo y de una producción que ha sabido reinventarse en cada edición, combinando espectáculo, talento y una fuerte carga emocional.

“Al final estamos haciendo lo que más nos gusta: música. Cantar, bailar, estar en el escenario es una adrenalina que no se consigue en otro lado”, afirma Erika.

Y aunque su vida hoy incluye muchas facetas -madre, empresaria, esposa, viajera-, confiesa que nada se compara con la adrenalina de estar sobre el escenario. No solo es un reencuentro con el pasado, sino una reinvención constante. “Cuando le das un refresh a tu música, al cantarla con otros artistas, con nuevos arreglos y pasos diferentes, se vuelve una experiencia nueva cada vez”, explica. “Siempre me preguntan: ‘¿No te aburres de cantar Te quiero tanto, tanto tantas veces?’ Y no, no me aburro, ni creo que lo haga jamás”.

El éxito del 90’s Pop Tour será un punto de energía compartida entre artistas y público, en ese deseo de celebrar canciones que, más que recuerdos, se han convertido en himnos. “Es un concierto preparado para todos los amantes de la música pop”, concluye Zaba. “Para quienes crecimos con estas canciones que nos traen tantos recuerdos lindos. Es un show renovado, con muchos artistas en escena, mezclas increíbles, todos cantando con todos. Es un concierto preparado con mucho amor, y estoy segura de que les va a encantar”.

Electro pop y nostalgia con The Sacados

Dentro de “90’s Pop Tour: El Antro” hay agrupaciones que se han vuelto esenciales para el concepto, y una de las más representativas es The Sacados. Durante la década de los 90, este grupo fue uno de los máximos exponentes del electro pop latino, alcanzando fama internacional con temas que hoy son clásicos, como “Ritmo de la noche”, “Bikini a lunares amarillos” y “Más de lo que te imaginas”. Su música se convirtió en un fenómeno no solo en Argentina, sino también en México, país al que se mudaron en 1998, consolidando así su popularidad en toda América Latina.

En entrevista con EL INFORMADOR, Darío Moscatelli, vocalista de The Sacados, compartió la emoción constante que siente cada vez que regresa a este concierto. Según él, participar en esta gira se ha convertido en uno de los momentos más destacados de su carrera, no solo por la calidez del público, sino por la energía que se genera en cada presentación.

La participación de The Sacados en el “90’s Pop Tour” no solo revive los éxitos que definieron el electro pop latino, sino que también refuerza la esencia de la gira: celebrar la música, la memoria y la alegría de los años 90 en un espectáculo en vivo que combina nostalgia y diversión en cada canción. Para los fans, cada presentación es una experiencia única, donde los recuerdos y los ritmos inolvidables se entrelazan para ofrecer una verdadera fiesta musical que sigue vigente tres décadas después de su apogeo.

“Me siento muy feliz de ser parte del ‘90’s Pop Tour’”, dice Darío. “The Sacados hemos estado desde el comienzo, hace ya casi siete, ocho años, y siempre es una sorpresa para nosotros porque ningún concierto es igual al anterior, son todos diferentes y cada uno tiene algo especial. Es un enorme viaje y siempre con mucha alegría y mucha gratitud hacia el público mexicano, el agradecimiento a México es enorme”, asegura.

The Sacados fue una banda que fusionó bases electrónicas con letras divertidas y pegajosas, lo que los convirtió en referentes del pop bailable en toda Latinoamérica. En México, la agrupación gozó de una popularidad masiva, participando en programas de televisión, radio y festivales. Ahora, dentro de este concepto, el vocalista argentino confiesa sentirse sorprendido por la permanencia de su fama, pues cuando inició su carrera en los 90 jamás imaginó que su música perduraría tanto.

“Hemos vivido en México desde finales de los 90, es como nuestro segundo hogar”, dice el vocalista. “Yo me siento muy cómodo y muy a gusto en México, y esto me sorprende mucho, me sorprende porque no lo esperaba cuando lo hacíamos en los 90. Seguramente no esperaba que The Sacados perdurara tanto en el tiempo. Pienso que a muchos de mis compañeros en el ‘90’s Pop Tour’ les pasa lo mismo: regresar y que todo cobrara mucha más fuerza. No exagero si digo que ahora yo creo que el éxito es más grande que en aquel entonces, y más duradero que en aquel entonces”.

¡Bienvenido a la mejor noche de tu vida!

“90’s Pop Tour: El Antro” no es solo un concierto: es una máquina del tiempo emocional, un reencuentro con la juventud, los recuerdos y las canciones que aún hacen vibrar los corazones. El evento tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, a las 21:00 horas, en la Arena Guadalajara. Boletos desde $753 pesos en taquillas, y en Superboletos.com.

CT