En un país donde la conversación pública sigue siendo territorio de los hombres, tres mujeres decidieron apropiarse del micrófono, hablar sin pedir permiso y reírse de todo lo que incomoda.

Así nació “La Burra Arisca”, el podcast que mezcla humor, carcajadas, inteligencia y desparpajo, y que ahora llega a Guadalajara con la función especial “Cosas que hemos aprendido con la edad” en el Teatro Galerías, el próximo martes 2 de diciembre del 2025.

La historia de “La Burra Arisca” comenzó como casi todas las revoluciones cotidianas: entre amigas. Laura Manzo, periodista y editora; Martha Figueroa, cronista de espectáculos y televisión; y Adina Chelminsky, economista y autora, se reunían a conversar sobre lo que les atravesaba: la vida adulta, los hombres, los hijos, la política, la vejez, el cuerpo.

Todo eso que no siempre se dice en voz alta. De esas charlas surgió la idea de grabar sus conversaciones y subirlas a internet. El resultado fue un podcast que, desde su estreno, se convirtió en un fenómeno cultural.

Laura Manzo recuerda perfectamente el momento en que todo comenzó. Venía de los medios digitales, había sido editora del Huffington Post México y, en una de esas comidas de trabajo que terminan convertidas en sobremesa, coincidió con dos mujeres a las que conocía profesionalmente: la economista Adina Chelminsky y la analista Valeria Moy.

“Yo tenía claridad de que los pódcast se iban a convertir en una plataforma enorme, que iban a explotar”, recuerda Manzo, conversando con EL INFORMADOR. “Esto era en 2019, y aunque todavía no era tan evidente, ya se veía venir. Coincidimos en una comida y, escuchándolas conversar, pensé: ‘aquí hay algo’. Eran dos mujeres inteligentes, con opiniones distintas y mucho sentido del humor. Entonces les propuse hacer un pódcast, sin tener muy claro por dónde iba a ir”, cuenta.

Al principio no había plan de negocio ni grandes expectativas. “No teníamos un modelo de negocio ni una estrategia, era más bien una apuesta. La pandemia nos dio tiempo, y el proyecto se fue encaminando solo. Empezamos a encontrarle el ritmo y a entender que lo que estábamos haciendo conectaba con muchas mujeres que se reconocían en esas conversaciones”, apunta Laura.

Una irreverencia necesaria

“La Burra Arisca” se impuso por su tono libre y su autenticidad. Las tres burras no predican, sino que confiesan, y no buscan agradar, sino entender el caos cotidiano con humor y sin solemnidad.

Hablan de política y de sexo, de economía doméstica y de menopausia, de cultura pop y feminismo. Lo hacen con ironía y complicidad, como quien sabe que la risa también es una forma de resistencia. El salto del podcast al teatro era inevitable. Sus oyentes -una comunidad leal y cada vez más amplia- querían verlas en persona, ser parte de esa conversación que suena a sobremesa con vino y amigas. En sus presentaciones en vivo, las tres mujeres despliegan el mismo espíritu que las hizo populares: improvisan, se interrumpen, se burlan una de la otra, pero también abren espacios de reflexión que tocan fibras profundas. No es un show de comedia ni una charla motivacional: es una catarsis colectiva con risas de por medio.

Ellas no se consideraban comediantes ni artistas escénicas, pero entendieron que lo suyo no era un show tradicional, sino una conversación viva. Así nació el formato en vivo de “La Burra Arisca”: un encuentro con su audiencia, entre anécdotas, humor negro y reflexiones sobre la vida cotidiana y el sistema que las rodea.

“El comentario más repetido del público era que se sentía como una plática entre amigas, realmente. Esa era la frase que más nos llegaba. Entonces pensamos: ¿por qué no hacerlo literalmente, con las amigas enfrente? ¿Por qué no convertir esa energía en algo presencial? La gente nos decía que escucharnos era como estar con sus amigas tomando algo, riéndose, desahogándose”, remata Laura.

La responsabilidad de hacer reír y pensar

Manzo, periodista con más de 25 años de experiencia, reconoce que la popularidad del proyecto trajo también una nueva responsabilidad. “Hay una responsabilidad en los contenidos que generas. Siempre la hay. Pero en este caso es más grande, porque llegas directamente a la gente. Yo he sido editora muchos años, y sé que tienes que entender a las audiencias, pero también cuidar lo que entregas. No se trata solo de entretener, sino de dar algo que valga la pena, que provoque reflexión. Y, claro, el entretenimiento también es válido y necesario, porque todos lo necesitamos. Pero que además deje algo: una pregunta, una idea, una risa que te haga pensar”.

Parte del éxito, dice, está en el tono: “La Burra Arisca” mezcla ironía, autocrítica y una dosis saludable de humor negro. Es un espacio donde tres mujeres se ríen de sí mismas, pero también cuestionan las estructuras que las rodean. “Desde el principio noté esa naturalidad y ese humor. Hay mucha capacidad de reírnos de nosotras mismas, de hacer autocrítica, pero también de cuestionar lo que vivimos, de señalar lo que no nos parece”, reconoce.

Guadalajara, un destino que deseaban explorar

La conexión con el público tapatío ha sido especialmente fuerte. Guadalajara es la segunda ciudad con más seguidoras del pódcast, y ahora las espera con entusiasmo para su presentación en el Teatro Galerías. El espectáculo en vivo no repite temas del pódcast: se trata de contenido nuevo, preparado especialmente para el escenario, donde la interacción con el público es parte esencial.

