Con el fin de reactivar la Concha Acústica del Parque Agua Azul, uno de los recintos musicales más importantes de la ciudad, Guadalajara realizará la segunda edición del festival gastronómico y musical Conchachela, que este año contará con la presentación del grupo de rock mexicano Caifanes.

Se realizará el viernes 23 de junio a partir de las 14:00 horas, en el Parque Agua Azul, con una muestra de cerveza artesanal y variedad de opciones gastronómicas para disfrutarse en familia.

“A partir del Conchachela del año pasado, la Concha Acústica ha venido, poco a poco, a generar más actividades, más festivales; eso precisamente queríamos, que este espacio tan icónico, tan importante para la música de la ciudad se volviera a reactivar”, comentó Alfredo Aceves Fernández, Coordinador General de Desarrollo Económico del Gobierno de Guadalajara.

“Imagínate escuchar ‘La Célula que Explota’, ‘Viento’, ‘Antes de que nos Olviden’, ‘Mátenme porque me Muero’. Este año a la Concha Acústica, al Conchachela en su segunda edición viene Caifanes. ¿Por qué? Porque queremos que éste sea un activo de la ciudad, un activo de los tapatíos”, abundó el Coordinador.

Se explicó por medio de un comunicado que se contará con la participación de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y habrá stands de venta de alitas, por ejemplo, entre otras opciones.

Cada espacio de comida organizará diferentes dinámicas, se ofrecerá cerveza artesanal, se contará con música de DJ durante la jornada, así como un área lúdica para disfrute de las niñas y niños, y se tendrán como artistas invitados a UMO y La Vida Mía en la parte musical.

“Queremos que este evento sea familiar, sea igual que el año pasado, un evento en donde todas las tapatías y tapatíos, incluyendo los niños, puedan disfrutarlo de manera muy divertida”, señaló Alfredo Aceves.

¿Cómo obtener boletos gratis?

A partir del próximo lunes 5 de junio, las y los tapatíos podrán obtener un boleto para el concierto de Caifanes al donar un juguete en algunas tres sedes de DIF Guadalajara, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Oficinas Generales DIF Guadalajara. Av. Eulogio Parra #2539, Col. Ladrón de Guevara.

Centro Tapatío de Atención del Adulto Mayor (CETAM). Av. Patria #3116, Col. Jardines del Sauz.

Centro de Atención Metropolitana Integral para una vida digna con Discapacidad (CEAMIVIDA). Av. R. Michel #350 Col. San Carlos, entre González Gallo y 5 de Febrero (Parque Agua Azul).

“Reconociendo la generosidad de todas las tapatías y los tapatíos, que nos ayuden con un juguete (...) para dárselo a esos niños que, desafortunadamente, no tienen la oportunidad de recibir regalos en la época navideña, y que se estará entregando a través del DIF”, explicó Aceves Fernández.

En cuanto a la dinámica de canje de boletos, se entregará un máximo de dos por persona (un juguete corresponde a un boleto). Se contempla un boletaje total para 10 mil personas. Se solicita también apoyo para que sean juguetes resistentes, no bélicos, que no requieran pilas, no canicas, ni pelotas de plástico y opciones deportivas, para promover el ejercicio entre las pequeñas y pequeños.

“Todo este evento lo estamos organizando el Gobierno de Guadalajara, pero hay que también hablar de los otros organizadores que nos están apoyando en este evento como Guanamor Music, Cervecería Minerva y Megacable. La mayoría de estos boletos serán entregados a través del DIF, pero van a haber algunas dinámicas en algunas estaciones de radio, en Cervecería Minerva, a través de Guanamor Music se van a hacer algunas activaciones para la entrega de los mismos”, añadió Alfredo Aceves.

“(Queremos) invitar a las tapatías y a los tapatíos a que el próximo 23 de junio vengan a la Concha Acústica a celebrar a la ciudad con Caifanes, a escuchar muy buena música, a comer alitas, a tomar cerveza artesanal Minerva, a pasarla de lujo con su novia, novio, sus papás, familias, sus hijos; pasarla bien como sabemos pasarla los tapatíos”, finalizó.

Habrá seguridad

Para mantener la tranquilidad de las y los asistentes al Festival Conchachela, se desplegará un dispositivo conformado por policías tapatíos y seguridad privada.

También participarán dependencias como Servicios Públicos, Servicios Médicos, Protección Civil y Bomberos, Turismo, Padrón y Licencias, Movilidad y Transporte, Inspección y Vigilancia, Medio Ambiente, DIF Guadalajara, Desarrollo Económico y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU).

Amplían transporte

Se ampliarán los horarios de servicio del transporte público, esto es, Mi Macro Calzada, las líneas de Mi Tren y sus rutas alimentadoras.

La Concha Acústica

La Concha Acústica del Parque Agua Azul, obra arquitectónica de Alejandro Zohn, fue construida entre los años 1946 y 1952 e inaugurada en 1959.

En la década de 1960 fue pedestal para el movimiento de rock tapatío y albergó los espectáculos de las Fiestas de Octubre hasta 1984; y también ha sido escenario de bandas internacionales como Los Blue Boys, Los Tramps, Los Tempest, Blue Jeans, Los Hunos, 39.4, La Secta Soul Band y Soda Stereo.

