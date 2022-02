A un mes de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaran su separación, la actriz México-estadounidense rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram envió un mensaje a sus seguidores respecto a todas las especulaciones que se han desatado en torno a esta situación, en la que asegura, sus hijos han sido los más afectados.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! Enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres", escribió Gutiérrez.

La actriz señaló que agradece a su exesposo el apoyo que le ha dado y le sigue dando, para que ella pueda quedarse en casa y ser una mamá presente en la crianza de sus pequeños.

"No hay culpables en esta situación!!!! No me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!! Él es el padre de mis hijos el hombre más importante!!! El que ve por nuestro bienestar todos los días".

Elizabeth aseguró que sólo le desea lo mejor a William, incluida su felicidad con o sin ella, aunque no es fácil estar expuestos y ser blancos de ataques.

"Sólo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja y ahí se va a quedar… con nosotros. Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia", finalizó su mensaje Elizabeth.

Sus palabras hicieron eco en colegas como Ana Martin, Alex de la Madrid y Lili Estefan, quienes le escribieron comentarios en el post.

JM