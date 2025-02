Este miércoles, a través de las redes sociales oficiales de Universal Pictures, se ha publicado el primer tráiler oficial de la tan esperada adaptación live action de “Cómo entrenar a tu dragón”, una película inspirada en la serie de libros más vendidos del New York Times de Cressida Cowell.

La franquicia animada de Cómo Entrenar A Tu Dragón de DreamWorks Animation logró cautivar al público global, obteniendo nominaciones a los Premios Oscar y recaudando más de $1.6 mil millones en la taquilla mundial.

Ahora, la compañía presume que a través de sus efectos visuales de última generación, el cineasta y animador DeBlois transformará esta querida saga animada en un impresionante espectáculo de acción real, dando vida a las épicas aventuras de Hipo y Chimuelo con un realismo asombroso mientras descubren el significado de la amistad, el coraje y el destino. Aquí te presentamos el tráiler.

La película estará protagonizada por Mason Thames interpretando a Hipo, conocido por sus papeles en El Teléfono Negro y Para Toda La Humanidad; la nominada al BAFTA Nico Parker interpretando a Astrid, conocida por sus papeles en Dumbo y The Last of Us; y Gerard Butler, quien retomará su papel de voz de la franquicia animada interpretando al Jefe Estoico el Vasto.

El estreno del live action de Cómo Entrenar A Tu Dragón está programado para el próximo 13 de junio. Este proyecto está escrito, producido y dirigido por el cineasta y animador DeBlois, junto con el tres veces nominado al Oscar Marc Platt conocido por sus trabajos en Wicked y La La Land, a ellos se suma el ganador del Emmy Adam Siegel.

Poster "Cómo entrenar a tu dragón". Instagram:@httydragon

Cómo Entrenar A Tu Dragón será parte del programa Filmed For IMAX, el cual ofrecerá a los cineastas tecnología IMAX para ayudarlos a ofrecer la experiencia cinematográfica más inmersiva a audiencias de todo el mundo para este 2025.

