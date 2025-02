Al final de la aclamada “Avengers: Endgame”, a “Sam Wilson”, el superhéroe “Falcon”, le es encomendada la difícil labor de continuar con el legado, la lucha y los valores del “Capitán América”, quien tras toda una vida de lucha y conflictos, decide retirarse y entregarle a su camarada, con sus propias manos, el escudo característico, cediéndole el lugar a la nueva generación.

Pero el mundo que deja “Steve Rogers”, el “Capitán América” original, ya no es el mismo. Ahora a “Sam Wilson” le toca cargar sobre su espalda la responsabilidad del héroe legendario, navegando por un mundo cada vez más inseguro e inestable, mientras trata de demostrar su valía como el nuevo símbolo de esperanza y liderazgo a pesar de las dudas que se ciernen sobre él.

Su viaje se complica con la llegada de nuevas amenazas, antiguos rivales y conspiraciones que ponen en jaque el orden internacional.

“Capitán América: Un Nuevo Mundo” es la cuarta entrega de la saga del “Capitán América” en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y la primera en la que “Steve Rogers” —interpretado por Chris Evans— ya no hace aparición. En esta película, “Sam Wilson” (Anthony Mackie) asume plenamente el manto del “Capitán América” tras los eventos de “Avengers: Endgame” y la serie “The Falcon and the Winter Soldier”, lo que lo hará entrar en una encrucijada doble: salvar a un mundo que lo juzga bajo la mirada de su antiguo mentor.

Conspiraciones internacionales y personajes legendarios

El viaje incipiente de “Sam Wilson” como el nuevo “Capitán América” se verá marcado por la llegada a la presidencia de “Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross” (interpretado por el gran Harrison Ford), un personaje complejo que ha servido tanto de héroe como de villano en el Universo Marvel, y que en esta nueva entrega se transformará en uno de los personajes más poderosos, y nunca antes visto en el universo cinematográfico: “Red Hulk” (”Hulk Rojo”), un ser temible cuya presencia encantará a los fanáticos más acérrimos de Marvel.

El orden mundial está por resquebrajarse, con aliados dudosos y enemigos más letales, por lo que “Sam Wilson” tendrá que luchar por encontrar su propio camino: si seguir bajo la sombra del antiguo héroe ante un mundo que duda de él, o forjarse su propia identidad como el nuevo “Capitán América” en una era llena de conflictos y cambios, y complejas dinámicas políticas y sociales que pondrán a prueba su liderazgo, determinación, y su faceta como nuevo símbolo de esperanza y justicia.

La cinta está programada para llegar a las salas de cine en México este 13 de febrero; es una de las producciones más esperadas de Marvel para este año.

Sin duda, “Capitán América: Un Nuevo Mundo” promete ser una adición emocionante al MCU, explorando la evolución de “Sam Wilson” como el nuevo “Capitán América” y presentando desafíos que pondrán a prueba su liderazgo y valores en un mundo en constante cambio.

La nueva aventura comienza

Tras reunirse con el recientemente electo presidente de los Estados Unidos “Thaddeus Ross”, interpretado por Harrison Ford en su debut en el MCU, “Sam” se encuentra en medio de un conflicto internacional. Debe descubrir la razón de un nefasto complot mundial antes de que el verdadero artífice detrás del mismo haga que el mundo entero entre en caos.

Descubre a la Sociedad Serpiente

Elenco Estelar: Además de Mackie y Ford, la película cuenta con actuaciones destacadas de Liv Tyler, quien regresa como "Betty Ross", y Giancarlo Esposito en el papel de "Seth Voelker" / "Sidewinder", líder de la Sociedad Serpiente.

Transformación de "Ross": Esta es la primera vez que vemos a "Thaddeus Ross" transformarse en "Red Hulk" en el MCU, un desarrollo que añade profundidad y complejidad a su personaje.

Con una duración de 118 minutos, "Capitán América: Un Nuevo Mundo", es, hasta ahora, la película más corta del Universo Marvel.

¿Quién es quién en “Capitán América: Un Nuevo Mundo”?

“Sam Wilson” / “Capitán América”

Un ex paracaidista de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que, sin poseer habilidades sobrehumanas, utiliza su ingenio y un traje con alas de vibranio para luchar contra las amenazas como el héroe “Falcón”. Su viaje en esta película se centra en aceptar su nuevo rol de “Capitán América” y las responsabilidades que esto conlleva.

“Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross” / “Red Hulk”

Interpretado por el legendario Harrison Ford, “Ross” es el nuevo presidente de los Estados Unidos en esta entrega. Anteriormente un general del ejército y luego secretario de Estado, ahora se transformará en el aterrador “Red Hulk”, añadiendo una nueva dimensión a su personaje y complicando su relación con el “Capitán América”.

“Samuel Sterns” / “El Líder”

Tim Blake Nelson retoma su papel como el ambicioso y letal “Sterns”, un biólogo celular que, tras una exposición a sangre contaminada con radiación gamma, adquiere una inteligencia sobrehumana y se convierte en “El Líder”, un adversario formidable que complicará las cosas para “Sam Wilson” como el nuevo “Capitán América”.

“Joaquin Torres” / “Falcon”

Interpretado por Danny Ramirez, “Torres” es un teniente de la Fuerza Aérea que asume el nuevo manto de “Falcon”, utilizando un traje con alas similar al de “Wilson” que le permite volar. Su relación con “Sam” es de camaradería y respeto mutuo, que le será fundamental durante la crisis que azota al mundo.

“Ruth Bat-Seraph”

Shira Haas interpreta a esta ex Viuda Negra israelí y alta funcionaria del gobierno estadounidense, cercana al nuevo presidente “Ross”. Su perspectiva y lealtades la harán entrar en desavenencias con el “Capitán América”, convirtiéndose, al mismo tiempo, en rival y cómplice en la lucha.

