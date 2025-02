El show de medio tiempo del Super Bowl LIX, encabezado por Kendrick Lamar, se convirtió en el más visto de la historia con 133.5 millones de espectadores, superando el icónico espectáculo de Michael Jackson en 1993.

De acuerdo con cifras publicadas por Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por Jay-Z en 2008, la presentación de Lamar rompió el récord que ostentaba el “Rey del Pop”, cuyo show en el Super Bowl XXVII alcanzó 133.4 millones de vistas, cuando los Dallas Cowboys vencieron a los Buffalo Bills en Pasadena, California.

El intérprete de Not Like Us deslumbró en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, acompañado por apariciones especiales de la estrella de Hollywood, Samuel L. Jackson, la cantante SZA y la leyenda del tenis Serena Williams.

Lamar es el primer rapero solista que encabeza un espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl.

La actuación del triunfador de la entrega de los premios Grammy de este año inundó de comentarios las redes sociales que polemizaron sobre si este espectáculo está entre los cinco mejores en la historia de los Super Bowls.

Kendrick, quien ganó el premio Pulitzer en el 2018 en la categoría de Música, por su álbum 'DAMN', ofreció un espectáculo cargado de simbolismos que intercaló con fusiones de jazz, funk y soul en sus letras que cuentan historias sobre la identidad racial, la lucha social, la pobreza y la violencia.

Luego de su presentación en el duelo por el título de la NFL, la música de Kendrick experimentó un aumento del 175 por ciento en reproducciones y su éxito 'Not Like Us' aumentó un 430 por ciento según informó Spotify, la popular plataforma de musical.

Esta presentación también superó en un tres por ciento al espectáculo del medio tiempo que ofreció Usher el año pasado en el Super Bowl LVIII.

