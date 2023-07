Como Netflix pero gratis: así puedes adquirir Google TV con 800 canales

A temblar se han puesto las plataformas de streaming Netflix, Disney+, HBO Max, Amazone Prime, Vix, entre otras tantas, luego de que se diera a conocer que Google acaba de lanzar su propia plataforma de televisión.

Hoy en día para poder tener acceso a películas, series o contenido especial es necesario pagar una suscripción mensual en algunas de las plataformas más populares, lo que genera un fuerte gasto a nuestro bolsillo, eso sin contar que hay quiénes pagan hasta por 10 aplicaciones o más.

Ante esto, es que Google ha lanzado su propia plataforma de televisión, la cual contará con 800 canales totalmente gratis donde podrás ver películas y series sin costo alguno, lo que ha ocasionado preocupación a la competencia, en especial a Netflix, quien mes con mes pierde miles de usuarios debido a su elevado costo y nuevas políticas.

Hasta el momento, Google TV solamente se encuentra disponible en Estados Unidos, sin embargo, se espera que en las próximas semanas ya pueda ser liberada en México, donde además ya vendría incluidos los canales de noticias más importantes como BBC News Live, America’s Test Kitchen, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, NBC News Now, Newsmax TV, Nosey, The Pet Collective, Power Nation. Es importante mencionar que también tendrá su versión de paga.

Otra de las ventajas de Google TV, como lo explican en su web tv.google es que “las smart TVs y dispositivos de streaming con Google TV aúnan todo lo que reproduces en una sola pantalla para que puedas encontrar qué ver sin tener que ir de aplicación en aplicación", lo que evitaría es salto de una plataforma a otra

Para poder tener acceso a esta nueva plataforma será necesario tener la plataforma de Google TV, la cual es compatible para los televisores Smart con Android.

