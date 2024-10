Esta semana en Netflix del 21 al 25 de octubre de 2024, llegan varios estrenos emocionantes y aterradores, ideales para esta temporada de Halloween.

Pese a que la plataforma de Netflix presenta este semana, contenido variado e ideal para todos los gustos, hay algunos estrenos que destacan, como es No te muevas, un thriller de supervivencia ideal para que puedas prepararte para el día de brujas.

Te recomendamos: Cartelera de artistas de las Fiestas de Octubre de la semana del 21 al 27

No te muevas, narra la historia de una mujer que se encuentra sola en un bosque remoto, sin embargo, el verdadero terror comienza cuando un experimentado asesino le inyecta un potente agente paralizante, ella intentará huir mientras su cuerpo comienza a perder movilidad, puedes ver este filme el viernes 25 de octubre.

Por otro lado, también llega la película Los hombres lobo, la cual es una adaptación del famoso juego de cartas Los hombres lobo de Castronegro, esta cinta promete una aventura fantástica que combina comedia y un toque de terror ligero, haciendo que sea una opción entretenida y apta para toda la familia y puedes verla a partir del miércoles 23.

Los estrenos de Netflix del 21 al 25 de octubre

Martes 22 de octubre

Hasan Minhaj: Off With His Head

Miércoles 23

Los hombres lobo



Jueves 24

Territorial

Beauty in black

Lee también: Gala Montes canta con Paty Cantú y sorprende a Karime Pindter con una propuesta

Viernes 25

La última noche en Tremor

No te muevas

The remarkable life of Ibelin

Rumbo al infierno



NA