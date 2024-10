Michael Newman, actor de "Baywatch", muere a los 68 años de edad

Michael Newman murió a los 68 años de edad. La información fue confirmada por Matt Felker a la revista People, director de la serie documental "After Baywatch: Moment in the Sun" estrenada en Hulu. El actor habría fallecido por complicaciones cardiacas aproximadamente 18 años después de que se le diagnosticara Parkinson en 2006.

El actor y también bombero se hizo famoso al interpretar a Mike "Newmie" Newman en la famosa serie de la década de los 90, Baywatch. Apareció en un total de 150 episodios. Además, era el único miembro del elenco que tenía verdadera formación de socorrista. Desde los 10 años se desempeñó como socorrista junior en Santa Mónica, California. Después, de acuerdo con Deadline, trabajó durante 20 años en dicho puesto para el condado de Los Ángeles.

Como actor participó en "Baywatch Night", "Baywatch: White Thunder at Glacier Bay”, “Welcome to Hollywood” y “Enemy Action”. Combinó su historial en Hollywood con turnos de bombero hasta que se jubiló. Le sobreviven su esposa, dos hijos y una nieta.

El propio Felker publicó una sentida carta de despedida en su perfil oficial de Instagram. En un video que funciona como carrusel de fotos, el director confiesa: "Perdí a mi héroe el día de ayer. Así se lo hice saber a él antes de que abandonara la tierra. Nos volveremos a ver. Es una promesa ". Las imágenes muestran a Newman y Felker en las paradisiacas locaciones de grabación.

"Mike era una persona que encontraba humor y buen sentido en todo lo que hacía. Antes de su partida le leímos cartas y mostramos videos con amigos de todo tipo. Él sabía que era amado. Antes de dejarlo él tomó mi mano y la sostuvo con todas las fuerzas que le quedaban mientras me miraba a los ojos. 'Nos volveremos a ver, lo prometo' le dije. Unos días después perdí a mi amigo."

Te puede interesar: Xantolo, el evento de Día de Muertos con Marshmello que no te puedes perder

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB