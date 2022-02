Colomé te dirá cómo esque “Los ricos también lloran”

Con gran entusiasmo y “muy agradecido con el público mexicano” por el recibimiento que han tenido las producciones en que ha tomado parte, el actor español Horacio Colomé disfruta de la fama que le ha dado la telenovela “Si nos dejan” (Televisa/ Univisión) y se prepara para su rol estelar en el remake de “Los ricos también lloran” (Televisa/ Univisión), la producción histórica que convirtiera en estrellas a Verónica Castro y Rogelio Guerra, la cual inicia transmisiones hoy lunes 21 de febrero, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Colomé es el primero en reconocer que tiene “muy poco tiempo en el mundo de la telenovela”, pero tras el enorme éxito de “Si nos dejan” (2021), “que batió todos los récords en Estados Unidos y ahora en México, por Televisa, he recibido muchos mensajes de cariño y apoyo, no puedo más que estar contento con los resultados”.

Su primer contacto con nuestro país, destaca el actor canario, fue gracias a la telenovela “La reina del Sur”, “una producción colombiana pero gracias a la cual hice una gran amistad con Kate del Castillo y Humberto Zurita; a partir de ahí, a pesar de regresar a España, me surgieron propuestas en México, sobre todo ‘Herederos por accidente’ (2020), con Maité Perroni, y ahora con ‘Si nos dejan’, no he dejado de trabajar acá”.

Telenovela histórica

El actor fue seleccionado para integrarse al reparto de “Los ricos también lloran” (2022), debido a su buen desempeño en la telenovela anterior, “un proyecto que me tiene alegre, porque significa que ha gustado mi trabajo y no hay mejor cosa que saber que lo que uno hace le llega a la gente”.

Tratándose del remake de una telenovela histórica, refiere Colomé que, proveniente de las Islas Canarias, “mi abuela siempre tenía encendida una telenovela, era como ‘su momento’, y veía ‘Los ricos también lloran’; se trata de una historia importante incluso a nivel internacional, puesto que llegó no sólo a España sino a Rusia. Además, está tan bien escrita que hoy día sigue impactando”.

Combustible para trabajar

Este periodo de éxito ha sido para el actor español “de gran apertura y madurez, pues he tenido la oportunidad de formarme en España y me encanta la idea de convertirme en un actor internacional; haber trabajado en Francia, España y ahora en Latinoamérica ha sido excelente, un gran recibimiento. Me da combustible para seguir trabajando, convencido de que las cosas con esfuerzo y paciencia se consiguen”.

Para Colomé, afirma, ser canario le ha sido útil, pues el acento de las islas es parecido al de algunos países latinoamericanos, “nos identificamos con la forma de ser de los latinoamericanos y, creo, por eso en México me siento como en casa. Además, lo mejor para mí es hacer un papel lo más alejado posible de mí, eso implica trabajar mucho. Yo lo paso muy bien”.

MQ