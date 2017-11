“Coco”, en la carrera por el Oscar

“Coco”, “Cars 3” y “Cinderella the cat” están entre las 26 películas que competirán por las nominaciones al Oscar a Mejor Cinta Animada, anunció ayer aquí la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por su sigla en inglés).

La Academia confirmó que ese número de producciones animadas han cumplido con los requisitos para contender por la nominación a la anhelada estatuilla para la 90 entrega anual.

Las cintas son “The Big Bad Fox & Other Tales”; “Birdboy: The Forgotten Children”; “The Boss Baby”; “The Breadwinner”; “Captain Underpants The First Epic Movie”; “Cars 3”; “Cinderella the Cat”; “Coco”; “Despicable Me 3” y “The Emoji Movie”.

Asimismo “Ethel & Ernest”; “Ferdinand”; “The Girl without Hands”; “In This Corner of the World”; “The Lego Batman Movie”; “The Lego Ninjago Movie”; “Loving Vincent”; “Mary and the Witch’s Flower” y “Moomins and the Winter Wonderland”.

Además, “My Entire High School Sinking into the Sea”; “Napping Princess”; “A Silent Voice”; “Smurfs: The Lost Village”; “The Star”; “Sword Art Online: The Movie - Ordinal Scale” y “Window Horses The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming”.

Las cintas que han sido presentadas en la categoría de mejor película animada también podrían calificar para otras categorías, incluida mejor película.

Las nominaciones para todas las categorías serán reveladas por la Academia el 23 de enero y la entrega de premios está programada para efectuarse el 4 de marzo del 2018 en el teatro Dolby.

Triunfa ente la audiencia

En México “Coco” ha sido todo un suceso, pues en su primer fin de semana la cinta recaudó más de 160 millones de pesos. A los 10 días ha sido vista por más de 11 millones de personas y recaudado más de 535 millones de pesos, según cifras divulgadas por Disney Latinoamérica.

La mezcla de tradición con una historia apta para toda la familia y un mensaje conmovedor son algunos de los elementos que más han gustado entre el público y la crítica, y es que “Coco” rescata mucha esencia de lo que es la tradición, las ofrendas y la importancia de los muertos para los mexicanos.

Con las cifras que ha alcanzado, “Coco” es la cinta original (no de serie) con el mejor estreno histórico del país. También es la cinta animada con el mejor estreno fuera de las vacaciones de verano; además, en su segundo fin de semana su boletería aumentó un 16 por ciento.