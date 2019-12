Cinta mexicana "La Camarista" queda fuera de contienda al Oscar

"La camarista", filme de la directora mexicana Lila Avilés, quedó fuera de las candidatas para recibir la nominación a mejor película internacional en los premios Oscar 2020.

En su cuenta de Twitter, Lila Avilés compartió un video en el que aparece la actriz Gabriela Cartol dando vida a "Eve", su personaje en dicha cinta, mientras sostiene un ramo de flores sobre una cama y unas almohadas en las que se lee "La Camarista".

En dicha publicación se lee: "Con este video nos despedimos de la ruta al Oscar. Gracias Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) pero con todo el camino recorrido, ni México, ni Latinoamérica `is in the house´. Pensemos en la persistencia del cine, que hoy por hoy es mi árbol de la vida".

Con este videito nos despedimos de la ruta OSCARES. Gracias @AcademiaCineMx Pero con todo el camino recorrido, ni México, ni Latinoamérica is in the house. Pensemos en la persistencia del CINE, que hoy por hoy es mí MI ÁRBOL DE LA VIDA. ���� pic.twitter.com/MDCKZtvPqm — Lila Avilés (@lilaavilescine) December 16, 2019

Por separado, la AMACC compartió en su cuenta de Twitter: "Academia Mexicana de Cine felicita Lila Avilés y a todo su equipo por el trabajo hecho durante la promoción de `La Camarista´ rumbo al Oscar. ¡Han puesto una vez más al cine mexicano en los reflectores internacionales! Éxito en sus nuevos proyectos".

La Academia Mexicana de Cine felicita a @lilaavilescine y a todo su equipo por el trabajo hecho durante la promoción de #LaCamarista rumbo al Oscar. ¡Han puesto una vez más al cine mexicano en los reflectores internacionales! Éxito en sus nuevos proyectos. pic.twitter.com/koOVZG8Rai — AcademiaCineMx (@AcademiaCineMx) December 17, 2019

Entre las 10 cintas que continúan en la contienda para obtener la nominación a mejor película internacional, se encuentra "Dolor y Gloria", del director español Pedro Almodóvar; "Parásitos", del director coreano Bong Joon-hom, y "Les Miserábles", del cineasta francés Ladj Ly.

Los nominados en cada una de las categorías de la edición 92 de los premios Oscar serán anunciados el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega está programada para el 9 de febrero próximo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

jb