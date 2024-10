¡Prepárate para una experiencia única en el cine! Dos nuevas películas llegan a la gran pantalla de Cinépolis y no querrás perdértelas.

Si eres fan de los filmes que están basados en historias reales, estos estrenos son para ti. Con efectos especiales impresionantes y un guion intrigante, estas películas te llevarán a un mundo que jamás olvidarás el próximo jueves 10 de octubre en Cinépolis. ¡Prepárate para hacer espacios en tu agenda y comprar tus boletos!

Un Viaje Al Corazón

"Un viaje al corazón", es la nueva película que protagoniza Omar Chaparro la cual probablemente te hará llorar.

La trama sigue a Julián (Omar Chaparro), un padre viudo cuya vida cambia drásticamente cuando es encarcelado por un delito menor y deportado a México. Mientras tanto, su hija de nueve años, Sofía (London Garza), quien padece una grave enfermedad cardíaca, está en espera de un trasplante de corazón en las próximas dos semanas. Con su padre ausente, Sofía queda bajo el cuidado de su despreocupado tío Nick (Will Rothhaar). Desesperado por la posibilidad de no poder reencontrarse con su hija antes de su operación, Julián hará lo imposible por regresar a Estados Unidos.

La película fue dirigida por Alonso Álvarez-Barreda, quien reveló que pasó un mes en la cárcel en donde sus compañeros de celda lo inspiraron, fue tanto la empatía que sus relatos lo ayudaron a crear dicha historia.

El Asesino Del Juego De Citas

Si eres más de lo aterrador, pero basado en hechos reales, y no estamos hablando de cosas paranormales, sino de personas normales, con quienes convives todos los días y que incluso podrías conocer.

Inspirada en una impactante historia real que supera los límites de la imaginación, esta película explora los aterradores sucesos que involucran a Rodney Alcalá y Cheryl Bradshaw. Cheryl, participante en el popular programa de televisión de los años 70 "The Dating Game", elige al encantador concursante número tres, Rodney Alcalá.

Sin embargo, tras su fachada encantadora, Alcalá oculta un oscuro secreto: es un violador y asesino en serie. Este thriller de suspenso, protagonizado por la nominada al Oscar, Anna Kendrick (conocida por "Up in the Air", la saga "Pitch Perfect" y "A Simple Favor"), narra cómo la vida de Cheryl da un giro siniestro cuando su sueño romántico se transforma en una aterradora pesadilla.

Algunas otras películas que se estrenarán el jueves 10 de octubre son:

La Leyenda Del Dragón

De Naturaleza Violenta

El Reino De Dios

My Hero Academia: Ahora Es Tu Turno (Preventa)

