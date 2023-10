Tras su gira en más de 30 festivales alrededor del mundo -entre ellos el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Bombay, el Festival Internacional de Cine de Hong Kong, el Festival de Cine de Jerusalén, el Festival Internacional de Cine de Vancouver y el Festival de Cine de Londres- y ser nombrada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la gala 96 de los premios Oscar, el filme “Tótem” de la directora mexicana Lila Avilés, sigue con su buena racha de éxito, y muestra de ello fue que se coronó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) -que concluye hoy- donde triunfó en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y el Premio del Público.

Aunado a los reconocimientos antes señalados, se dio a conocer que la película también está nominada en los Gotham Awards para el premio a Mejor Película Internacional. La cinta mexicana compite junto a títulos como “Poor Things”, “All of Us Strangers”, “Anatomy of a Fall” y “The Zone of Interest”. Estos premios reconocen anualmente a lo mejor del cine independiente desde 1991. La edición 33 de los Gotham Awards se llevará a cabo el 27 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

EL INFORMADOR conversó con la directora acerca de toda la relevancia que está teniendo la cinta; de hecho, este lunes 30 de octubre estará viajando a Japón para promover su filme, del cual ya pronto se avisará de su fecha de estreno en salas comerciales, aunque se ha manejado que podría ser el 30 de noviembre; éste será distribuido por Caníbal y en Estados Unidos bajo el sello de distribución Janus.

“Una hace la película con mucho amor y deseas que obviamente sea bien recibida y pues al echarla a andar desde el estreno en Berlín no hemos parado, hemos estado viajando como locas con la película y por suerte ha llegado a muchos festivales y ya cuenta con distribución. Entonces, era el momento de regresar a mi país”, dice Lila con respecto a la repercusión que tuvo la cinta en Morelia, “retumbo e hizo un canto totémico”.

La cinta es una coproducción entre México, Dinamarca y Francia a cargo de Limerencia Films, Laterna, Paloma Productions y Alpha Violet Production. Además, resalta que para ella “es una alegría total”, que su película haya sido seleccionada por México para buscar un lugar en las nominaciones al Oscar.

Lila Avilés obtuvo con “Tótem” diversos premios, entre ellos el de Mejor Dirección. AP/B. Bautista

“Tótem” cuenta con el guion de Lila, y a propósito de su creación, resalta: “Es una trama que habla sobre la casa, cómo la habitamos, cómo nos habitamos a nosotros mismos y cómo nos interrelacionamos con los otros. Es una película que sigue a una niña de siete años llamada ‘Sol’, quien es muy despierta, pero también tiene una capacidad de mucha percepción. Es una niña muy madura para su edad y muy sensible. Digamos que es una niña muy conectada con la naturaleza y con los animales. Y deambula en un día muy especial (una fiesta sorpresa para su papá enfermo) en medio de una familia un tanto caótica”.

Resalta que el proyecto es coral, donde intervienen muchos personajes, la idea del guion viene de una historia muy personal.

Sobre cómo fue trabajar con la protagonista, Naíma Sentíes y los demás niños, resalta: “Fue muy precioso acompañar a estas chiquititas, como que esto te regresa al centro de lo que es importante y esto al final fue jugar mucho con ellas, cuidarlas y tener ese sentido de empatía, reciprocidad, cuidado y respeto”. En el elenco también participan Montserrat Marañon, Marisol Gasé, Saori Gurza, Mateo García Elizondo, Teresita Sánchez, Juan Francisco Maldonado, Iazua Larios y Alberto Amador.

En 2019 Lila también presentó con gran éxito su filme “La camarista”. Así que resalta que con las creaciones de sus historias, todos sus procesos son muy personales. Finalmente, sobre el concepto de “Tótem resalta que a ella le gustan mucho las palabras que significan muchas cosas. “Hemos estado viajando mucho y varias personas me han dicho lo que para ellos quiere decir esta palabra, y para mí en eso recae la belleza de la película, que cada cabeza es un mundo y en esa otredad cada quien le da su significado”.

Sinopsis

“Sol”, una niña de siete años, pasa el día en casa de su abuelo ayudando a sus tías con los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre enfermo. Mientras el día avanza, los lazos que mantienen unida a la familia serán puestos a prueba. “Sol”, entenderá que después de esa noche, su mundo cambiará drásticamente.